Uomini e donne/ David Scarantino e la frecciatina a Cristina Incorvaia (Trono Over)

Il ritorno di Uomini e donne si avvicina a grandi passi così come i primi annunci ufficiali relativi alle registrazioni delle prime puntate in onda da metà settembre. I fan brancolano ancora nel buio e se per il classico ormai sappiamo per certo, salvo cambiamenti, che la prima registrazione andrà in scena proprio domani pomeriggio, per il trono over le cose sono un po’ diverse. Su dame e cavalieri vige sempre il riserbo più assoluto e, al momento, non si capisce bene se saranno proprio loro ad aprire le danze oggi con la prima registrazione o se il loro turno sarà venerdì pomeriggio o la prossima settimana, ma chi tornerà in studio per questa nuova edizione? Tra i papabili protagonisti ci sono due ex volti noti del programma e di Temptation Island, ovvero David Scarantino e Cristina Incorvaia. I due si sono detti addio dopo essere usciti insieme dal programma e mentre i fan sono sicuri che torneranno, loro continuano ancora a punzecchiarsi sui social.

UOMINI E DONNE: DAVID E CRISTINA TORNERANNO NEL TRONO OVER?

In particolare, proprio il bel cavaliere, ha usato Instagram e una serie di commenti dei fan per rispondere a tono lanciando una nuova frecciatina a Cristina Incorvaia. Il trono over di Uomini e donne potrebbe ripartire proprio da loro visto che David è ancora alla ricerca dell’amore della sua vita, una donna con la quale creare una famiglia e sui social ha scritto: “Il viaggio mi ha semplicemente fatto imparare cose nuove nello sport che pratico e mi ha fatto capire che volere bene non e’ fare cio’ che i miei occhi hanno visto. Il mio grazie va a chi ha saputo aprirmi gli occhi in un momento difficile“. Cristina coglierà la frecciatina e risponderà a tono oppure sarà argomento della prossima edizione di Uomini e donne?

