Uomini e donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi in “forte crisi”/ L’indiscrezione

Sono numerose le coppie uscite da Uomini e donne che, nell’ultimo periodo, stanno affrontando crisi più o meno risolvibili. L’ultima in ordine cronologico è quella composta da Chiara Rabbi e Davide Donadei, che hanno preso parte al dating show di Canale 5 lo scorso anno. Lui, ex tronista, ha scelto lei, ex corteggiatrice, come donna della sua vita, eppure in questo momento la coppia starebbe affrontando un periodo nero.

A rivelarlo è l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram una story dal messaggio inequivocabile: “Chiara e Davide Donadei forte crisi, lei è tornata a Roma. Speriamo sia risolvibile“. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne avrebbe così deciso di prendere le sue cose e ritornare a Roma, nella speranza che le cose possano migliorare. D’altronde la coppia ha vissuto alcuni momenti di alti e bassi, superati grazie all’amore che provano l’uno per l’altra. I due, inoltre, vorrebbero tornare in tv per qualche nuova esperienza, come di recente rivelato a Rtl 102.5

La crisi in corso tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è solo l’ultima indiscrezione di un più ampio cerchio di rotture ufficializzate e smentite social, che hanno visto coinvolte diverse coppie. Assodata è ormai la separazione tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone: numerosi gli indizi che hanno lasciato ipotizzare una crisi, dal distacco social alla decisione dell’ex tronista di partire con la famiglia alla volta della Gran Bretagna e senza dunque presenziare al compleanno della sua amata. La coppia, poco tempo dopo, ha ufficializzato sui social la fine della loro storia d’amore.

Anche un’altra coppia uscita quest’anno da Uomini e donne ha rischiato la rottura: sono Luca Salatino e Soraia Ceruti. Anche in questo caso alcuni indizi social hanno fatto pensare al peggio, salvo poi ritrovare la coppia insieme, in un video condiviso su Instagram, più affiatata ed innamorata che mai. Dopo il turbinio di emozioni che l’esperienza televisiva comporta, le coppie del dating show di Maria De Filippi sono tenute alla fatidica prova del nove nella vita reale, lontane dalle telecamere. E non sempre le cose rischiano di andare per il verso giusto.











