Uomini e donne, Luca Salatino e Soraia Ceruti scacciano la crisi/ Il video insieme

Luca Salatino e Soraia Ceruti: crisi rientrata?

Settimane roventi per le coppie protagoniste di Uomini e donne che, archiviata la loro esperienza nel programma, hanno continuato a riservare sorprese e colpi di scena. Se Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono detti addio ufficializzando la rottura sui social, anche la coppia composta da Luca Salatino e Soraia Ceruti ha rischiato di spezzarsi. Negli ultimi giorni, infatti, si sono fatte sempre più insistenti le voci di una presunta crisi tra i due, supportata anche da numerosi indizi social che si sono rincorsi nel mondo del web.

Ma è attraverso alcune Instagram stories che la crisi sarebbe rientrata, con i due ex protagonisti del dating show che sono nuovamente ricomparsi sui social l’uno al fianco dell’altro. Dopo giorni di assenza e un distacco social parso ai più evidente e che ha allarmato e non poco i loro fan affezionati, Luca e Soraia si sono rivisti.

Luca Salatino e Soraia Ceruti di nuovo insieme: sorrisi e baci contro le voci di crisi

Gli indizi del riavvicinamento sono arrivati su Instagram dai diretti interessati. Luca Salatino ha infatti pubblicato una story che lo vede in viaggio, su un treno, con taggato il nome di Soraia Ceruti e un cuore sul video. Sul fronte opposto, l’ex corteggiatrice ha condiviso una story in macchina mentre guida in autostrada, taggando a sua volta il suo bel tronista. Due indizi che hanno lasciato ipotizzare un riavvicinamento, attraverso differenti mezzi di trasporto ma con l’obiettivo di rivedersi, ritrovarsi e passare un po’ di tempo insieme.

E l’ultimo emblematico gesto del riavvicinamento è arrivato da Luca Salatino, che ha condiviso un video sulle Instagram story mentre abbraccia e bacia la sua Soraia. Sorrisi, commenti ai fan e una passeggiata serale l’una stretta tra le braccia dell’altro. Le voci di crisi sono state spaziate via in poche ore dai diretti interessati, che hanno confermato attraverso Instagram di amarsi e voler stare insieme.













