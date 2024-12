Amal e Veronica tornano sui social dopo il caos di Michele Longobardi a Uomini e Donne

Il percorso di Michele Longobardi a Uomini e Donne è finito e nel peggiore dei modi. Il tronista è stato costretto ad abbandonare il programma dopo la scoperta di alcune mosse social che hanno portato anche all’addio delle sue corteggiatrici, Amal e Veronica. Non solo Michele ha creato un profilo falso su Instagram attraverso il quale intratteneva chat con le sue corteggiatrici al di fuori del programma, ma al contempo sentiva una ragazza esterna al programma e scambiava con le messaggi anche compromettenti.

Il tutto è venuto a galla nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 18 dicembre, con conseguente addio delle corteggiatrici, che hanno lasciato lo studio furiose con Michele, e cacciata di quest’ultimo. A poche ore dall’accaduto, Amal ha rotto il silenzio, lanciando una chiara stoccata all’ex tronista.

Le stoccate di Amal e Veronica a Michele Longobardi dopo la ‘cacciata’

Amal ha pubblicato su Instagram l’immagine di un cartellone contenente la seguente scritta: “Ignorare i segnali negativi perché vuoi vedere il lato positivo delle persone ti costerà caro in futuro.” Impossibile non trovare in queste parole una frecciatina a Michele Longobardi che, secondo ultime indiscrezioni, avrebbe poi scelto proprio lei a Uomini e Donne.

Una stoccata è però arrivata anche dall’altra corteggiatrice di Michele Longobardi, Veronica, che sullo sfondo di un pagliaccio, ha scritto: “Va bene che ti senti importante, ma addirittura far fare una gigantografia che ti rappresenta, mi sembra esagerato.” C’è chi intanto attende le parole di scusa dell’ormai ex tronista: arriveranno o preferirà chiudersi nel silenzio per far freddare un po’ la situazione?

