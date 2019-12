Uomini e Donne/ Domani la scelta di Giulio? Giulia e Giovanna… (Trono Classico)

Il trono di Giulio Raselli è agli sgoccioli. Il tronista di Uomini e Donne è pronto per concludere il proprio percorso nel programma di Maria De Filippi e nella registrazione in programma, salvo cambiamenti, mercoledì 11 dicembre, potrebbe scegliere la donna con cui cominciare una vera storia d’amore tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Le due corteggiatrici, molto diverse tra loro, sono quelle che hanno maggiormente conquistato le attenzioni del tronista che, tuttavia, potrebbe ricevere il due di picche da entrambe. Nelle ultime settimane, infatti, sia Giovanna che Giulia non hanno nascosto la propria delusione nei confronti di Giulio che, nel tentativo di sciogliere gli ultimi dubbi, ha organizzato la medesima esterna con entrambe facendole letteralmente infuriare. La reazione più forte è stata quella di Giovanna che non si è successivamente presentata in trasmissione spingendo il tronista a mettere da parte l’orgoglio per un confronto con lei- Il sì per Raselli, dunque, non è così scontato. Giovanna e Giulia, nonostante il dichiarato interesse, serviranno il due di picche al tronista?

NILUFAR ADDATI, NESSUN RITORNO DI FIAMMA CON GIORDANO MAZZOCCHI: “SONO SINGLE”

Nessun ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi come, invece, aveva ipotizzato i fans di Uomini e Donne notando alcuni movimenti dell’ex coppia. A fare chiarezza è stata l’ex tronista che, rispondendo alle domande dei followers su Instagram, ha fatto sapere di essere single e di essere molto concentrata sul lavoro. “Sto lavorando tanto e sto pensando a me stessa – haspiegato -, non per egoismo, ma perché questo è il momento per costruire basi solide per condividere il futuro con qualcuno. L’amore arriverà, spero, credo, prima o poi. Però per concludere ti dico che mi auguro l’amore perché quello capita e basta, per il lavoro dipende da me quindi mi rimbocco le maniche e via”, ha fatto sapere la Addati che, pur non nominando direttamente Giordano, ha fatto intuire di non avere il cuore impegnato nè dall’ex fidanzato nè da altre persone.

