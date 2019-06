Uomini e Donne/ Foto, Gemma Galgani felice sui social: merito di… (Trono Over)

Su Uomini e Donne è ormai calato il sipario. Il trono over ha portato a casa importanti risultati con il pubblico che ha seguito con grande interesse le vicende delle dame e dei cavalieri. La protagonista assoluta della stagione è stata sicuramente Gemma Galgani che, oltre ad aver dato vita ai soliti siparietti con Tina Cipollari, è stata al centro delle varie vicende sentimentali. La storia con Rocco Fredella ha occupato tantissime puntate della trasmissione di Maria De Filippi. Anche quest’anno, però, Gemma ha chiuso la stagione senza un compagno ufficiale. Su Instagram, però, la dama si mostra felice e sorridente. Il merito, però, non è di un uomo, ma di un bellissimo cagnolino. “Ecco il mio Buongiorno con Mokita! Ieri al Valentino guardavo questo mondo meraviglioso degli animali e sono una lezione di vita, in quanto non si arrendono mai e non sono omologati ad essere schiavi delle mode, sono puri genuini veri..“, scrive la dama.

UOMINI E DONNE: SOSSO ARUTA E URSUA BENNARDO SEMPRE PIU’ UNITI

Se Gemma Galgani, dunque, a settembre, dovrebbe tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne, chi sicuramente non tornerà sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo che sono sempre più uniti. La coppia sta aspettando una bambina e, in attesa di conoscere il frutto dell’amore, si gode la vita insieme. Sui social, l’ex dama e l’ex cavaliere si mostrano molto innamorati dimostrando di essere riusciti a superare tutti i problemi che hanno dovuto affrontare all’inizio della loro storia. “Sei un’essere speciale. Grazie di esistere”, scrive Sossio alla sua Ursula la quae risponde così – “Non mi spaventa più nulla. Sarò sempre pronta a tutto per voi. Una mamma non ci deve provare, ci deve riuscire. Qualche mese ancora un po’ meno agile. Il tempo di compiere un miracolo e tornerò la vostra guerriera. Sossio preparati anche tu. Nel frattempo continua a farmi ballare e sognare”.





