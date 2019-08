Uomini e Donne/ Gemma Galgani nel parterre, mentre Giorgio Manetti… (Trono Over)

Cresce l’attesa per l’inizio della nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne, il popolare dating show televisivo condotto con grandissimo successo da Maria De Filippi su Canale 5. A sedere nel parterre femminile sicuramente troveremo Gemma Galgani, la dama torinese oramai diventata presenza fissa del programma. La Galgani è pronta a tornare in studio alla ricerca del vero amore nonostante le critiche dell’opinionista Tina Cipollari e delle altre dame ‘rivali’. Per Gemma però non è stata un’estate semplicissima visto che è stata spesso oggetto di critiche e rivelazioni che l’hanno resa protagonista. In particolare in questi giorni è trapelata un’indiscrezione davvero sconcertante sulla dama torinese. A lanciarla una dama ‘non identificata’ del programma che avrebbe rivelato: ” Gemma Galgani è fidanzata da molti anni. Non vedo come mai la redazione non prenda provvedimenti”. E’ davvero così? Intanto la stessa Gemma ha pubblicato sui social un messaggio davvero enigmatico: “La forza è qualcosa che ci contraddistingue e ci permette di andare avanti e dobbiamo investire tutta la nostra energia”.

Giorgio Manetti non sarà a Uomini e Donne

Se Gemma Galgani ha confermato la sua presenza nel parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne non si può dire lo stesso di un’altra vecchia conoscenza del programma. Si tratta di Giorgio Manetti, conosciuto anche con il nome di Gabbiano, che in passato ha vissuto una controversa relazione proprio con Gemma. Il gabbiano, durante un’intervista rilasciata al settimanale Lei, ha smentito categoricamente le voci che lo vorrebbero di ritorno al dating show di Canale 5. “Non tornerò a Uomini e Donne. È stata una bellissima storia ma è finita l’anno scorso a maggio. La parentesi per me è chiusa” ha detto Giorgio, precisando tramite i social che la sua scelta non è legata alla ex Gemma Galgani. Anzi Giorgio ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo progetto televisivo in partenza ad ottobre su cui al momento mantiene il massimo riserbo. Secondo alcuni rumors, l’ex cavaliere potrebbe essere uno dei giurati della prossima edizione de La Pupa e il Secchione. Progetti televisivi a parte, Giorgio non tornerà nel dating show anche perchè è felicemente fidanzato con Caterina, una donna con cui ha deciso di convivere a Firenze.

