Uomini e Donne/ Gemma Galgani addio? Nuovo appello dal web (Trono Over)

Manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione del trono Over di Uomini e Donne che troverà nello studio di Canale 5 volti ben noti e volti nuovi. Di certo anche la nuova edizione avrà inizio con lei: Gemma Galgani. La bionda dama continua le sue vacanze da single e si prepara a tornare in studio con la consueta speranza di trovare il grande amore. Prospettiva che non sembra però allettare tutto il pubblico del trono Over. E mentre sulla pagina Facebook di Uomini e Donne si ripropongono al pubblico scene con la bionda dama protagonista, il pubblico si infervora e fa partire un accorato appello. “Basta, non ne possiamo più di Gemma e dei suoi teatrini con Tina. Vogliamo gente nuova” scrive un fan del dating show condotto da Maria De Filippi.

Uomini e donne, Gemma Galgani torna a settembre: polemica sul web

Gemma Galgani, sempre più amata ma anche tanto criticata. La dama di Uomini e Donne ha trascorso il ferragosto assieme alla sua cara amica, nonché dama del trono Over, Ida Platano, e quasi certamente rivedremo entrambe nello studio di Canale 5 a settembre. Intanto sul web continuano le polemiche: “Possibile che ogni anno dobbiamo subirci la stessa roba?” scrive qualcuno, o ancora “Se anche quest’anno dobbiamo guardare le patetiche scenette di bullismo di Tina su Gemma, io cambio davvero canale”, scrive ancora un altro utente e spettatore di Uomini e Donne. Ma la redazione darà ascolto a queste critiche o tornerà a puntare sulla dama torinese, ormai icona del trono Over? Non ci resta che attendere l’inizio dello show a settembre.

