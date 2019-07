Uomini e Donne/ Riccardo e Ida di nuovo insieme? “Una storia come…” (Trono Over)

Antonello Venditti canta: “certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano“. Per il momento, però, non è così per Riccardo Guarnieri e Ida Platano. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, dopo aver vissuto una storia importante ed essersi lasciati, ci hanno riprovato senza successo. I due, così, si sono detti definitivamente addio e Ida è tornata alla sua vita di sempre anche se continua a mantenere un legame con i fans attraverso i social. Tuttavia, la storia d Riccardo e Ida sembra destinata ad arricchirsi di un nuovo capitolo. Dalle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, infatti, Riccardo Guarnieri si è lasciato andare a quella che sembrerebbe essere una vera dichiarazione d’amore per la bellissima dama.

UOMINI E DONNE OVER: RICCADO GUARNIERI ANCORA INNAMORATO DI IDA PLATANO?

Riccardo Guarnieri e Ida Platano torneranno insieme? L’ex cavaliere del trono over si sbilancia ammettendo di sentire la mancanza di Ida. “Una storia come quella che ho avuto con Ida io davvero non l’ho mai vissuta. Anche i miei cari si sono accorti di quanto fossi preso da lei già da quando ci vedevano da casa. Lei è stata davvero unica per me, la penso ancora, nonostante ad oggi sono convinto che sia finita”, ha detto Riccardo. Come reagirà Ida di fronte a tai parole? Ad oggi, l’ex dama appare concentrata sulla propria vita di mamma e donna lavoratrice e non sembra intenzionata a tornare sui suoi passi. Recentemente, infatti, Ida ha dichiarato: “La sofferenza che ho provato per la conclusione della nostra storia è stata tanta, è stato difficile riprendermi […] Il mio grande errore di questi mesi è stato quello di mettere un attimino da parte mio figlio. Ho sbagliato. Non c’ero più con la testa. Avevo bisogno di essere aiutata e, infatti, mi sono fatta aiutare psicologicamente”.

