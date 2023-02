Uomini e Donne: Gianni Sperti rompe il silenzio su San Valentino/ “Anche quest’anno…”

Gianni Sperti, il messaggio su Instagram per il giorno di San Valentino

Gianni Sperti è assoluto protagonista del noto dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne; il suo giudizio è spesso ruvido e senza peli sulla lingua, motivo tra l’altro di accese discussioni. Nonostante occupi il ruolo di opinionista e dunque di personaggio televisivo da diverso tempo, scovare informazioni legate alla sua vita sentimentale è praticamente impossibile. Tra rumors e indiscrezioni spesso infondate che si rincorrono, in vista di San Valentino è stato proprio il diretto interessato a rompere il silenzio.

Gianni Sperti, attraverso un simpatico post sui social, ha fatto chiarezza sulla sua attualità sentimentale in vista dei festeggiamenti per San Valentino. “E anche quest’anno festeggeremo l’anno prossimo“. Breve e conciso dunque il parere del ballerino e opinionista televisivo che lascia però intendere con chiarezza la sua attuale situazione sentimentale. Gianni Sperti è dunque ancora single, come da lui stesso dichiarato di recente affermando addirittura di non trovare l’amore da oltre 10 anni.

Gianni Sperti, il presunto flirt con Cristina Buccino

Il post pubblicato su Instagram da Gianni Sperti non lascia spazio ad interpretazioni; sfondo nero e sottofondo musicale “Soli”, nota canzone di Adriano Celentano. Nulla di più eloquente per dichiarare in maniera sarcastica la solitudine affettiva che lo porterà a festeggiare il noto “Single Day”, previsto per il 15 febbraio. Il cuore di Gianni Sperti è dunque libero, a dispetto di alcune speculazioni e gossip che circolavano alcune settimane fa.

Gianni Sperti era stato infatti accostato ad una donna nota del mondo dello spettacolo, Cristina Buccino. Secondo alcuni rumors della scorsa estate e circolati sul web, l’opinionista di Uomini e Donne avrebbe avuto una liaison con l’ex volto de L’Eredità. La questione non è mai stata trattata dai diretti interessati, né per una conferma che per una smentita; è lecito credere che le voci non avessero fondamento visto il post pubblicato oggi per il giorno di San Valentino dove Gianni Sperti si dichiara palesemente ancora single.

