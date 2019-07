Uomini e Donne/ Giorgio e Rocco, ultime news sugli ex di Gemma Galgani (Trono Over)

Il trono over di Uomini e Donne tornerà a settembre. Tra le potenziali novità, ci potrebbe essere un ritorno in pista di Giorgio Manetti, dopo uno strano annuncio pubblicato sui social. Questo particolare messaggio dell’ex gabbiano, ha riacceso le speranze da parte delle numerose estimatrici, anche perché in tante, sperano in un suo ritorno in pista. Ad oggi però, il toscano pareva essere piacevolmente fidanzato e quindi, potrebbe tornare in pista con un altro ruolo. Del resto, proprio lui si era “lamentato” di essere stato dimenticato dal mondo della televisione. “Ma vorrei fare l’opinionista in qualche programma di respiro nazionale. Sembra che si siano dimenticai di me, però non so per quale motivo. Sono stato a Sanremo nei giorni scorsi e molti mi hanno detto: ‘George, ma dove sei finito?’. Io continuo a dire che sono qui. Se mi chiamassero per fare l’opinionista coglierei l’occasione”, aveva dichiarato tra le pagine di Nuovo. Staremo a vedere cosa accadrà nella nuova stagione e come potrebbe prenderla Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Over: pesanti insulti alla fidanzata di Rocco

Nel frattempo, proprio parlando di Gemma Galgani, procede a gonfie vele anche la storia d’amore tra Doriana e Rocco Fredella, suo ex fidanzato. Di recente, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ha avuto modo ancora una volta, di discutere con il popolo del web. Condividendo uno scatto in compagnia della fidanzata, alcuni l’hanno offesa per la capigliatura folta. “Portala a tosare”, questo il terribile commento di una internauta. “Invidia”, ha immediatamente replicato lui. Proprio di recente l’uomo, ha confidato tra le pagine del Magazine dedicato al programma, di volere sposare la sua dolce metà: “Ho intenzione di sposare Doriana: ho già avviato le pratiche del divorzio per pensare al matrimonio con più serenità”. E sull’ex Gemma aveva confidato: “Mi ha deluso come persona e non le perdonerò mai. Il giorno in cui sono uscito dallo studio in lacrime e lei non si è nemmeno alzata dalla sedia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA