Uomini e donne/ Giovanna nuova tronista dopo il no a Giulio? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO DEL 5 DICEMBRE

Ma davvero sotto l’albero di Natale ci sarà un dono prezioso per i fan della bella Giovanna, corteggiatrice di Giulio Raselli? Il trono classico di Uomini e donne molto probabilmente non tornerà in onda prima di venerdì lasciando il posto agli amati protagonisti del trono over ma la realtà è che quello che interessa a tutti in queste ore è la registrazione che si è tenuta ieri pomeriggio. In particolare, sembra proprio che Giulio Raselli abbia avuto modo di discutere con le sue due corteggiatrici vedendo allontanarsi il momento della scelta ma anche il possibile sì. Giulia non ha gradito la loro ultima discussione così come Giovanna non ha amato rimanere a casa tutta la settimana solo perché lui voleva del tempo per riflettere ed è per questo che ha già annunciato che vuole lasciare il programma. Giulio l’ha pregata di rimanere e lei, a quel punto, ha detto chiaramente che il suo sarà un no.

GIOVANNA NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE?

Sarà solo una risposta dettata dalla rabbia o davvero Giovanna dirà di no a Giulio Raselli in caso fosse la scelta finale del tronista? E’ ancora presto per dirlo ma le anticipazioni di Uomini e donne rivelano anche che Maria De Filippi ha fatto provare il trono alla bella morettina che si è trovata molto a suo agio nella poltrona rossa della tronista con Giulio Raselli pronto a corteggiarla. Cosa succederà ancora ai giovani del trono classico? Il Natale si avvicina e queste registrazioni potrebbero essere le ultime prima delle vacanze e della pausa, ci saranno due scelte o alla fine Giulio lascerà davvero il trono? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

