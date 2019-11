Uomini e Donne/ Giulio Raselli bacia Veronica ma… (Trono Classico)

Il trono classico di Uomini e Donne tornerà di scena giovedì 7 novembre sia con una nuova puntata che con una nuova registrazione nel corso della quale per i nuovi tronisti, Veronica e Carlo, ci sarà l’occasione di cominciare ad interagire con i rispettivi pretendenti. Tuttavia, i veri protagonisti saranno ancora Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche il cui percorso è ormai entrato nel vivo. Raselli, in particolare, è sempre più preso da Veronica, la bionda corteggiatrice finita nel mirino della critica per una cena con l’agente di Giulio. Veronica, molto amica di Valeria Bigella, ha negato di conoscere l’agente del tronista il quale, nonostante le segnalazioni, sta portando avanti la conoscenza. A quanto pare, l’interesse del tronista per la sua pretendente è già molto forte al punto che tra i due sarebbe scattato già un bacio. Stando a quanto riporta in esclusiva il portale Gossip e Tv, infatti, Giulio e Veronica hanno fatto un’esterna a Tivoli al termine della quale si sono scambiati un dolce bacio a stampo.

UOMINI E DONNE: GIULIA QUATTROCIOCCHE AD UN PASSO DALLA SCELTA?

Dopo Alessandro Zarino che ha scelto, senza successo, Veronica Burchielli diventata poi la nuova tronista di Uomini e Donne, sarà Giulia Quattrociocche a scegliere? La tronista ha sempre dichiarato di voler lasciare lo studio con l’uomo che potrebbe diventare il padre dei suoi figli. Decisa ad innamorarsi davvero, la tronista sta vivendo a 360 gradi quella che ha definito l’esperienza più bella della sua vita. Ad oggi, i corteggiatori che le stanno facendo perdere il contatto con la realtà sono Daniele Schiavon e Alessandro Basciano con i quali la conoscenza ha già raggiunto un livello importante. Con entrambi è scattato, più di una volta, il bacio. Giulia non ha ancora deciso quando scegliere anche se non vuole portare avanti troppo a lungo il discorso. Tra i due, dunque, chi potrebbe essere la scelta della tronista? Il pubblico tifa soprattutto per Alessandro che, con tanti, piccoli gesti sta facendo sciogliere il cuore della Quattrociocche. La prossima scelta, dunque, sarà proprio quella di Giulia?

