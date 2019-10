Uomini e donne/ Giulio Raselli costretto ad abbandonare? (Trono Classico)

Tutto sta per cambiare per i giovani tronisti di Uomini e donne? Il programma oggi e domani sarà ancora incentrato sui senior del trono over ma presto sentiremo ancora parlare di Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche e Alessandro Zarino. I tre tronisti sono rimasti da soli dopo l’abbandono di Sara Tozzi e sembra che rimarranno così fino a nuovo ordine visto che le prossime registrazioni saranno ormai incentrate sulle puntate che vedremo verso la fine del mese con tutto quello che questo significa ad un passo dalle scelte e dalla lunga pausa natalizia, cosa succederà quindi? I tre tronisti dovrebbero ritrovarsi in studio giovedì pomeriggio per una nuova registrazione in onda a metà novembre e, a quel punto, l’attenzione potrebbe essere incentrata tutta proprio su Giulio Raselli e le ultime segnalazioni che lo hanno visto protagonista sui social e in tv, davvero l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià nasconde qualcosa?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GIULIO RASELLI LASCIA IL PROGRAMMA?

Le prime anticipazioni di Uomini e donne e del trono classico, relative alle puntate non ancora andate in onda, rivelano che Giulio Raselli potrebbe finire nei guai. A riportare le voci su Giulio è stato proprio il suo rivale Alessandro Zarino che nell’ultima registrazione ha svelato che la nuova arrivata tra le corteggiatrici ovvero Veronica Fedolfi ha cenato a base di sushi insieme all’amica Valeria Bigella e ad Alessandro Basile, grande amico di Giulio Raselli. Forse la giovane ha cercato contatti con Giulio al di fuori del programma e non riuscendoci è arrivata a Uomini e donne? Per Alessandro Zarino sembra che Basile possa essere anche il manager di Giulio e questo non farebbe altro che complicare la situazione ma sia il tronista che la corteggiatrice hanno negato questo tipo di legame. Dopo quello che è successo in passato è inutile dire che la redazione ha già deciso di fare chiarezza sulla questione mentre sui social si sono moltiplicati i segnali di possibili “incontri” tra i due.

