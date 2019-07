Uomini e Donne/ Ida e Riccardo, parla Gianni Sperti: ecco cosa potrebbe… (Trono Over)

Gianni Sperti ha parlato di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, riaccendendo le speranze degli estimatori. L’ex ballerino e opinionista di Uomini e Donne, ha risposto ad una fan tramite le pagine del magazine dedicato al programma. “Ida e Riccardo formavano una bellissima coppia. Per poterli rivedere insieme Riccardo dovrebbe fare un passo importante. Speriamo…”. Successivamente, commentando la coppia ha aggiunto: “Hanno una forte incompatibilità”. Quale sarebbe il grande passo in avanti che dovrebbe compiere il cavaliere? Secondo i fan dovrebbe lasciare la sua Taranto per trasferirsi a Brescia dalla dama. Nonostante queste speranze, un riavvicinamento tra i due appare decisamente improbabile, non al momento. Di recente proprio Ida, tornata pienamente attiva sui social, ha scritto: “In due parole posso riassumere tutto quello che ho imparato sulla vita: va avanti”, questo significa solamente una cosa…

Uomini e Donne Over, Ida e Riccardo: è finita per sempre?

La dama del trono over di Uomini e Donne, ha tutta l’intenzione di voltare pagina e continuare senza Riccardo Guarnieri al suo fianco. Proprio l’ex protagonista del trono senior, nel fine settimana si è divertito molto prendendo parte ad un white party in discoteca insieme a due suoi vecchi amici di Temptation Island: Andrea Celentano e Oronzo Carinola. Nel corso della serata, si sono uniti al gruppo anche altri ex partecipanti del programma, compresa Rafaela Giudice che ha chiesto all’ex cavaliere come se la passasse al momento. “Benissimo” è stata la sua risposta, sintomo di una situazione di serenità che forse, non ha bisogno di altre parole. Nel suo ultimo post su Instagram, il cavaliere ha parlato di scelte di vita, scrivendo: “Solo il tempo ti darà le risposte che stai cercando, e te le darà quando avrai dimenticato le domande”.

