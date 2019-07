Uomini e Donne/ Sossio Aruta sbotta: “la differenza tra me e tutti voi.. (Trono Over)

Durissimo sfogo di Sossio Aruta su Instagram. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, tra pochi mesi, diventerà padre per la terza volta grazie all’amore con Ursula Bennardo, in attesa di una bambina, ha risposto duramente a tutte le critiche che continuano a piovergli addosso. Stanco di dover giustificare ogni suo comportamento e di dover essere giudicato per ogni parola pronunciata, Sossio Aruta ha puntato il dito contro tutti quelli che giudicano senza sapere o conoscere. “La differenza tra me e tutti voi fenomeni che criticate il mio profilo è proprio in questo filmato. Io non aggiusto le foto con effetti speciali. Non ho bisogno di trovare le pose per il profilo giusto. Io sono spontaneo, naturale. Ho gli occhi azzurri e se mi incontri per strada ho gli occhi azzurri. Non come queste gatte morte o questi bidonari che modificano tutte le foto e poi da vicino sono dei cessi“, scrive Sossio.

UOMINI E DONNE OVER, SOSSIO ARUTA: “NESSUNO DI QUESTI INFLUENCER…”

E’ un Sossio Aruta davvero arrabbiato quello che scrive su Instagram e che si scaglia contro tutti gli influencer che non perdono occasione per commentare le foto dei vari personaggi noti. “Mai nessuno di questi influencer avrebbe postato un video così, reale e divertente, senza trucco e senza inganno. W la spontaneità, l’onestà e l’ironia anche su se stessi” conclude Sossio che, nonostante i numerosi rumors che lo vorrebbero in crisi, continua ad essere felice e innamorato della sua Ursula, arrivata all’improvviso come un ciclone nella sua vita. L’ex cavaliere del trono over, dunque, zittisce gli haters e si gode il momento di serenità che Ursula e la bambina che arriverà tra pochi mesi gli stanno regalando.





