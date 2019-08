Uomini e Donne/ Ida, Pamela e Barbara De Santi: tra vacanze e amori (Trono Over)

“Ci vorrebbe un ometto con me… e invece niente!” scrive Barbara De Santi su Instagram in una recente story. La nota dama di Uomini e Donne è a cena ma non in compagnia di un gentiluomo, come lei stessa fa comprendere. Barbara è ancora single, cosa che rende quasi certo il suo ritorno in studio nella nuova edizione del trono Over che partirà a settembre. Una notizia che rende molto felici i fan della dama, anche se altrettanti si chiedono come sia possibile che una donna bella e spigliata come lei non abbia ancora trovato l’uomo giusto. “Sei una delle dame più belle del programma, spero che quest’anno trovi la tua anima gemella” è l’augurio di uno dei tantissimi fan. In attesa di tornare nello studio di Uomini e Donne, Barbara si gode le vacanze estive e su Instagram non mancano suoi scatti in costume.

UOMINI E DONNE, PAMELA BARRETTA: SCONTRO IN STUDIO CON STEFANO E NOEL?

Altra dama il cui ritorno nello studio di Uomini e Donne sembra ormai essere cosa certa è quello di Pamela Barretta. I fan del trono Over sanno che la sua storia con Stefano Torrese è ormai finita e che lui ne ha già intrapreso un’altra con Noel Formica (che il pubblico ben conosce). E se la coppia potrebbe essere ospite proprio nelle prime puntate della nuova edizione del trono Over per raccontare al pubblico com’è nata la loro relazione, Pamela potrebbe invece esserci come membro del parterre, pronta a trovare l’amore. Intanto anche la Barretta si sta godendo le vacanze estive a Brindisi proprio assieme ad alcuni amici, ex volti di Uomini e Donne.

IDA PLATANO, NIENTE VACANZE SOLO LAVORO

E se la presenza di Barbara De Santi e Pamela Barretta nella prossima edizione di Uomini e Donne sembra essere cosa certa, anche quella di Ida Platano pare sia confermata. Sappiamo che la dama ha chiuso definitivamente la storia con Riccardo Guarnieri che ha avuto notevoli alti e bassi negli ultimi mesi. Ora è single ed è ancora alla ricerca dell’amore. L’invito di Maria De Filippi non tarderà ad arrivare per la bella Ida che, a differenza delle due colleghe di Uomini e Donne, non è in vacanza ma a lavoro nel suo salone di bellezza.



