Uomini e Donne/ Ida Platano: “Riccardo mi fa ancora effetto…” (Trono Over)

Ida Platano non nega di provare ancora un certo trasporto nei confronti di Riccardo Guarnieri. La dama del trono over di Uomini e Donne, tornata nel parterre del dating show di canale 5 per rimettersi in gioco dopo la fine della storia con il cavaliere che ha rivisto nella vita privata, per l’ultima volta, lo scorso giugno, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione, ammette di non essere affatto indifferente al fascino di Riccardo. “La prima cosa che mi sono detta quando ho rivisto Riccardo in studio è stata: è sempre bellissimo”, ha confessa Ida Platano. “Non possono negare che averlo davanti ancora mi faccia effetto”. Un interesse che il pubblico ha notato anche da parte di Riccardo che, durante la prima puntata della stagione del trono over ha colto la palla al balzo per discutere con Ida. Tra i due, dunque, nel corso delle puntate, sia riaccenderà la fiamma dell’amore?

IDA PLATANO: “CON ANDREA FILOMENA SOLO UN’AMICIZIA”

Con molta sincerità, Ida Platano, nel corso del primo appuntamento stagionale con il trono over, ha confessato di sentire Andrea Filomena, protagonista di Temptation Island 2019. “Io oggi sto molto bene. Mi dà forza mio figlio e poi da circa un mese e mezzo sto sentendo una persona che ha partecipato a Temptation (Andrea Filomena ndr). Non ci siamo mai visti, però, mi ha fatto bene sentire un’altra persona” , ha detto in trasmissione. Sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, la dama, però, chiarisce che con Andrea non c’è assolutamente nulla. “Abbiamo anche parlato di lavoro, perché siamo entrambi parrucchieri, ma niente di più”, ha spiegato la Platano che, oggi, dopo tante sofferenze, è finalmente pronta per riaprire il suo cuore all’amore. Sarà l’anno giusto per incontrare il principe azzurro?

