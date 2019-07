Uomini e Donne/ Ivan e Sonia in crisi? Parla Gonzalez (Trono Classico)

Un’altra coppia del trono classico di Uomini e Donne rischia di scoppiare. Pur non essendoci la conferma ufficiale, infatti, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino starebbero attraversando un periodo complicato. A scatenare i primi rumors è stato un post dell’ex corteggiatrice che ha poi cercato di correggere il tiro fornendo una spiegazione alle sue parole, ma ora, a parlare, è l’ex tronista spagnolo che si è lasciato andare ad uno sfogo attraverso una serie di Instagram Stories. “Ci sono persone che non riescono a capire che ci sono dei periodi della vita in cui accadono cose che non ti fanno star bene e non per questo devi raccontarle subito. Ti puoi prendere del tempo… Se non do delle conferme è perché non mi va, non perché mi sono montata la testa”, ha fatto sapere Sonia. La versione di Ivan, però, è di un altro registro.

UOMINI E DONNE: IVAN GONZALEZ SMENTISCE SONIA PATTARINO?

Diversamente da Sonia Pattarino, Ivan Gonzalez è molto più schietto e sincero e smentisce senza mezzi termine di aver lasciato la fidanzata, scelta al termine del suo percorso sul trono di Uomini e Donne. “Allora innanzitutto non volevo fare questo video perché mi sembrava assurdo fare un filmato. Per che cosa? In realtà non è successo nulla. Io non ho lasciato Sonia, non ho lasciato nessuno. Non so che dire. Mi hanno taggato in tante foto dicendo delle caz..te. Ciao”, ha detto l’ex tronista spagnolo. Se, dunque, Sonia e Ivan stanno attraversando un momento complicato, vanno decisamente a gonfie vele le cose tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni che sono sempre più uniti e innamorati. La scelta di corteggiare Andrea, nonostante il percorso fatto con Ivan dunque, si è dimostrata quella giusta per la Paragoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA