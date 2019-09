Uomini e Donne/ Javier Martinez eliminato: ha una fidanzata! (Trono Classico)

Ieri pomeriggio presso gli Studi Elios di Uomini e Donne si sono messe in piedi le nuove dinamiche del trono classico. Spazio quindi, per la registrazione che ha coinvolto Sara Tozzi, Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli. Così come ci svelano le anticipazioni del VicoloDelleNews, qualcosa è andato storto per l’affascinante Javier Martinez, ex tentatore di Temptation Island. L’argentino, dopo avere visto la clip di presentazione della bella Sara, ha deciso di fare ritorno in studio per poterla corteggiare (era già stato ospite con Ilaria e Massimo). Secondo i primi croccantissimi rumors, il giocatore di pallavolo è stato eliminato: “perché è arrivata una segnalazione da parte di una ragazza che ha mandato gli screenshot dei messaggi scambiati con lui ad un giornalista che poi ha fatto recapitare tutto alla redazione. In questi messaggi che risalgono ad aprile si capisce che con questa ragazza avesse una relazione perché le ha scritto che voleva stare con lei e che l’amava”.

Uomini e Donne, Javier Martinez è stato eliminato

Javier Martinez si frequenta già con una ragazza? A quanto pare sì. Durante la registrazione del trono classico di Uomini e Donne, sono stati visionati i messaggi che si scambiava con lei già dallo scorso aprile. Successivamente l’ex tentatore ha deciso di partecipare a Temptation Island, cercando di fare capitolare Ilaria. Dopo essersi messo bene in mostra, pareva essere un ragazzo poco avvezzo ai “trucchetti” e gli show solamente per guadagnare dei follower, ed invece… Le precise e puntuali anticipazioni del VicoloDelleNews, proseguono in tal senso: “Dopo che lui ha partecipato a Temptation Island si è rivisto e nonostante stesse con lei ha deciso di andare a Uomini e Donne e corteggiare Sara, infatti qualche giorno prima lui ha scritto a questa ragazza che era la donna della sua vita”. Maria De Filippi a questo punto, probabilmente stanca dei giochetti di corteggiatori, corteggiatrici ed anche tronisti, ha confidato a Javier che molte persone hanno fatto i furbi con loro “e che essendo arrivata la segnalazione bisognava dirlo, infatti lui non ha voluto far vedere il contenuto dei messaggi”.

