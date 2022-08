Uomini e Donne, Jessica Antonini ha il Covid: “Sto male”/ “GF Vip 7? Sarei adatta”

Jessica Antonini di Uomini e Donne positiva al Covid: come sta

Jessica Antonini, ex tronista di Uomini e Donne, ha di recente contratto il Covid, Intervistata da Samuel Montegrande per la pagina Instagram ThePipol_gossip, l’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha voluto raccontare come sta vivendo questo momento, a partire da come ha scoperto di essere positiva: “Una mattina mi sono svegliata infreddolita, avevo mal di gola e raffreddore. Insomma, un normale stato influenzale”, ha raccontato. Quindi avrebbe deciso di fare il consueto tampone rapido che però è risultato negativo, esito che ovviamente l’ha tranquillizzata.

Dopo tre giorni però la situazione non migliorava: “sentivo di stare sempre peggio. Con la febbre a 39 non riuscivo a fare nulla, nemmeno a muovermi”, ha proseguito Jessica nel suo racconto. A quel punto avrebbe deciso di ripetere il test e nei successivi due tamponi l’esito sarebbe stato il medesimo: positiva al Covid. Sebbene abbia ammesso di essere sempre stata molto attenta e scrupolosa, nell’ultimo periodo, complice anche la meno pressione mediatica, anche Jessica Antonini ha confessato di aver abbassato un po’ la guardia.

Jessica Antonini sogna il Grande Fratello Vip

Nell’ultimo periodo anche Jessica Antonini si è “rilassata” un po’ di più rispetto ai mesi precedenti: “Mi sono circondata di più persone, sono tornata a riabbracciare e a bere dal bicchiere delle mie amiche nei pub. Non va fatto, me ne sono pentita”, dice oggi nel corso dell’intervista. Anche per questa ragione, alla luce della sua esperienza personale, l’ex tronista ha voluto lanciare un messaggio importante ai più giovani: “di non abbassare la guardia. Il covid è ancora in giro. Può colpirti e può farti stare male come sto male io tutt’ora da giorni. Godiamoci la vita, ma con ponderatezza”.

Oggi Jessica Antonini è impegnata: “Ho un compagno”, rivela, “Ma lui, essendo riservatissimo e fuori dal mondo televisivo e social, preferisce che io non parli della nostra relazione. E quindi Non mi resta che rispettarlo”. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne non le dispiacerebbe tornare in tv. “Amo i reality, tutti. Ma ammetto che fare il Grande Fratello Vip sarebbe uno dei miei desideri più grandi”, rivela. Con grande onestà infatti ha ammesso: “Ho anche un figlio, e senza ipocrisia potrei dirti che quel genere di programma riuscirebbe a farmi guadagnare qualcosa che mi servirebbe. E poi, penso di essere adatta”. E’ lei stessa ad autodefinirsi “rock and roll, verace, dico quello che penso e ho una storia profonda da raccontare”. Insomma, un concorrente perfetto per la Casa più spiata d’Italia. Signorini potrebbe farci un pensierino?











