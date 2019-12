Uomini e Donne/ La scelta di Giulio Raselli slitta al 2020? (Trono Classico)

Giulio Raselli prende tempo e la sua scelta, quasi sicuramente, slitterà al 2020. Oggi, venerdì 20 dicembre, andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne del 2019 che sarà dedicata al trono over. Per vedere nuovamente in onda il trono classico, invece, sarà necessario aspettare gennaio quando Giulio non avrà più scuse e dovrà indicare il nome della scelta. Protagonista della trasmissione di Maria De Filippi da settembre, nonostante sia rimasto solo con Giovanna Abate e con Giulia D’Urso da tempo, Raselli non ha ancora sciolto tutti i dubbi al punto che, nonostante le numerose richieste delle corteggiatrici e la spinta di Maria De Filippi, ha deciso di prendersi ancora del tempo prima di scegliere. Un atteggiamento che sta stancando le sue pretendenti, in primis Giovanna Abate il cui no potrebbe essere dietro l’angolo. Nonostante abbia sempre dimostrato il suo grande interesse, infatti, Giovanna potrebbe anche decidere di servire un due di picche a Giulio, reo di non averle dato quelle sicurezze per credere fino in fondo nel loro rapporto.

UOMINI E DONNE, IL SILENZIO DI GIOVANNA ABATE E GIULIA D’URSO

La data della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne ancora non c’è. Giulio Raselli, dunque, potrebbe tornare in studio solo dopo Natale, ma ad oggi, a far rumore, è il silenzio assordante delle sue corteggiatrici. Finora, infatti, Giovanna Abate e Giulia D’Urso hanno sempre aggiornato i rispettivi profili social, ma da qualche giorno, tutto tace. L’ultima registrazione ha portato a galla soprattutto i malumori di Giovanna. Dopo aver conosciuto la famiglia di Giulia D’Urso, infatti, Giulio ha fatto dei paragoni tra i genitori di Giulia e quelli di Giovanna affermando di essersi sentito accolto da quelli della D’Urso. Raselli, infatti, ha ammesso di aver sentito una certa freddezza dalla famiglia di Giovanna che è esplosa difendendo a spada tratta i propri genitori. Chi si aspettava una reazione della corteggiatrice sui social, tuttavia, è rimasto spiazzato. La Abate è ancora trincerata dietro il proprio silenzio in attesa di decidere cosa fare effettivamente della sua conoscenza con il tronista.





