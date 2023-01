Uomini e donne, Lavinia Mauro “tradita” da un corteggiatore?/ La segnalazione

Uomini e donne, Alessio Corvino avvistato con un’altra ragazza? La segnalazione

In questo periodo di Feste numerosi programmi televisivi sono andati in vacanza, in vista del ritorno sul piccolo schermo. Tra questi c’è anche Uomini e donne, che è andato in ferie qualche giorno prima di Natale e che presto tornerà in onda con le nuove puntate, a partire da lunedì 9 gennaio. Intanto, però, le registrazioni non si fermano e, soprattutto in queste ore, emerge un retroscena su Alessio Corvino, il corteggiatore di Lavinia Mauro.

La tronista in queste ultime settimane ha stretto un rapporto di complicità con il corteggiatore, andando in esterna con lui e conoscendolo a fondo giorno dopo giorno. Tuttavia il sito MondoTv 24 ha condiviso una segnalazione pubblica che vede Alessio Corvino assieme ad una ragazza misteriosa. Nelle foto pubblicate dal portale, si vede infatti il corteggiatore in atteggiamenti intimi con questa misteriosa donna in pubblico, tra sguardi e un bacio sulla guancia.

Alessio Corvino, chi è la ragazza misteriosa? Tutte le ipotesi

La segnalazione su Alessio Corvino, probabilmente, verrà mandata in onda a Uomini e donne nelle nuove puntate per mettere al corrente Lavinia Mauro. Tuttavia non è chiara l’identità della donna misteriosa, che potrebbe essere un’amica o una parente o, addirittura, la sorella. Le foto non rendono bene l’idea di chi possa essere, pertanto tutte le strade sono al momento percorribili. Intanto, però, Corvino potrebbe essere proprio la scelta di Lavinia, stando ai recenti rumors: probabilmente non ci è dato saperlo fino a quando il dating show non tornerà in onda con le nuove puntate.

Se alla fine Lavinia Mauro arriverà alla scelta nel giro di poco tempo, Uomini e donne rischierebbe di trovarsi solo più con un tronista: Federico Nicotera. Se Lavinia sembra al momento indecisa, così come Federico Dainese, chi invece ha scelto con sicurezza di salutare a tutti gli effetti il programma è stata la quarta tronista, Federica Aversano. Un forfait a tratti inaspettato per il dating show condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda la prossima settimana con nuove, emozionanti puntate.

IL CORTEGGIATORE DI LAVINIA CON UN’ALTRA NO MI STO PISCIANDO ADDOSSOAKAJAKAKAKK pic.twitter.com/o35O3BmjID — fra (@inc0erente) January 3, 2023













