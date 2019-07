Uomini e Donne/ Le coppie: chi si lascia e chi regala anelli d’amore (Trono Over)

Il trono over di Uomini e Donne ritornerà tra circa due mesi. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, riaprirà i battenti dal prossimo 16 settembre 2019. Con molta probabilità, le dinamiche si riapriranno con i tronisti giovani e successivamente, ci sarà spazio per dame e cavalieri, come sempre su Canale 5 dalle 14.45 in poi. In questi mesi, alcune coppie dopo la fine del programma, sono letteralmente “scoppiate”. Dopo Angela Nasti e Alessio Campoli e Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, anche dei protagonisti senior hanno interrotto la loro frequentazione. Loro sono Noel Formica e Alessandro Sandomenico. A rivelarlo è stata la stessa dama tramite una intervista rilasciata al settimanale: “La storia d’amore con Alessandro si è conclusa. Tra noi adesso è finita. Stavo attraversando un periodo triste per una perdita in famiglia e Alessandro non ha saputo o voluto starmi vicino”. Poi ha rivelato altri dettagli: “Si é innescato un meccanismo generale per cui ho smesso di giustificare, perché ho capito che prima di ogni cosa bisogna innamorarsi di sé stessi, poi della vita e poi di qualcun altro”.

Uomini e Donne Over, chi si lascia e chi torna insieme

E per una coppia scoppiata, il trono over di Uomini e Donne ne ha fatta unire un’altra. Stiamo parlando di Salvio Calabretta e Luisa Anna Monti. Dopo numerose paure da parte dell’ex cavaliere, le cose tra di loro si sono svolte nel migliore dei modi. “Salvio è una goccia di emozione che sta diventando felicità, mi sto innamorando”, ha confidato la ex dama. Poi, hanno rivelato pure di essersi regalati un anello, simbolo (e impegno) di un amore che ha tutta la volontà di proseguire per molto tempo. Naturalmente entrambi, hanno voluto precisare che non si tratta di anelli di fidanzamento o matrimonio, bensì di un gesto simbolo atto a rappresentare il legame fortissimo che si sta venendo a creare. Durante le dinamiche di partenza del trono over, ci sarà modo per incontrarli in studio? È probabile che arrivino per raccontare il loro nascente amore e fare sognare i più romantici, Gemma Galgani in primis.

