Uomini e Donne, Mario Cusitore interessato a Cristina Tenuta?/ Un gesto sui social ‘spiazza’…

Muoversi sottotraccia sui social può essere considerata un’impresa piuttosto ardua, soprattutto se si vive una condizione di stabile o passeggera notorietà. Lo avrà capito in queste ore Mario Cusitore dato che una particolare interazione sul web non è passata inosservata agli occhi attenti e curiosi del mondo del gossip. Dopo il corteggiamento senza lieto fine per Ida Platano a Uomini e Donne, l’ex corteggiatore sembra aver puntato un’altra dama del trono over: Cristina Tenuta.

Ma perchè Mario Cusitore sarebbe interessato a Cristina Tenuta? La teoria, come anticipato, nasce da un dettaglio carpito da alcuni utenti sul web e prontamente riportato dal portale Il Vicolo delle News. Nello specifico, pare che l’ex volto di Uomini e Donne e la dama del trono over si siano scambiati il “follow” sui rispettivi account Instagram. Semplice simpatia o qualcosa di più? Considerando gli ultimi eventi, dal ventaglio delle possibilità risulta difficile escludere qualcosa.

Mario Cusitore e Cristina Tenuta: cosa si nasconde dietro lo scambio di ‘follow’

Tra l’altro, Mario Cusitore era già finito al centro dell’attenzione nelle scorse ore con la complicità di Roberta Di Padua. L’ex volto di Uomini e Donne si trovava a Cassino per un evento e sarebbe stato beccato proprio in compagnia della dama oggi impegnata con Alessandro Vicinanza. Non pare esserci del tenero tra i due ma buona parte dei fan non hanno preso benissimo la ‘soffiata’ visti i trascorsi con Ida Platano.

Il focus adesso è sul rapporto tra Mario Cusitore e Cristina Tenuta: oltre allo scambio di ‘follow’ non sembra esserci altro da annoverare. In rete gli interrogativi si moltiplicano e chissà che nelle prossime ore non emergano ulteriori dettagli. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha davvero già dimenticato Ida Platano? La risposta potrebbe presto essere più chiara dato che proprio con la dama avrebbe deciso di tornare nel dating show: un tentativo di riallacciare i rapporti presto rivelatosi vano.

