Oggi 14 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne condotta come sempre da Maria De Filippi. La scelta di Martina De Ioannon è stata soltanto ieri, ma il pubblico che segue giorno per giorno le puntate del programma, senza leggere le anticipazioni, non vuole che la sorpresa rovini il piacere della scoperta. Intanto nella puntata di oggi la tronista è apparsa particolarmente nervosa con Gianmarco. Poteva fare una sola esterna e Martina ha deciso di farla con lui. Peccato che non sia andata bene come auspicava perché l’ha sentito un po’ freddo e distaccato. Lui ha lasciato in anticipo l’esterna e in studio Martina si è lamentata perché “non c’è continuità nel nostro percorso” e secondo lei non prova più interesse nei suoi confronti.

Ciro si è azzardato a dire alla tronista che secondo lui con Gianmarco (nuovo tronista) potrebbe esserci solo un’amicizia, chiaramente felice che il loro percorso non stia andando a gonfie vele. In seguito Martina ha deciso di ballare con Ciro dimostrando un’intesa che non è passata inosservata al pubblico che segue assiduamente Uomini e Donne.

Uomini e Donne oggi: Francesca Sorrentino va a riprendersi Gianmarco

Se da una parte Martina ha già fatto la sua scelta, dall’altra il trono di Francesca Sorrentino appare giorno dopo giorno in alto mare, sballottata dagli eventi, e il pubblico non sembra apprezzare il suo percorso così altalenante. Questa volta Francesca si è recata dal suo Gianmarco per riportarlo tra le sue fila e una volta in studio hanno ballato insieme, anche se lui non ha colto del tutto l’invito di Maria De Filippi di lasciarsi andare e ballare in maniera spensierata.

Gianluca Costantino è il nuovo corteggiatore di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne e con lui ha fatto una bell’esterna dove lei è apparsa finalmente più serena. Gianmarco, però, una volta vistolo sceso dalle scale lo ha attaccato perché secondo lui starebbe cercando solo della facile visibilità. Cos’è successo di importante nel corso della puntata odierna? Sabrina e Diego hanno deciso di continuare a conoscersi anche se lui vuole conoscere altre persone mentre Gemma Galgani, dimenticato Fabio, continua a conoscere i due cavalieri Antonio e Renato.

