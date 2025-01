Tutto su Diego D. e Sabrina del trono over di Uomini e Donne

Sabrina Zago e Diego Di Fazio sono una dama e un cavaliere del trono over di Uomini e Donne che si sono frequentati per un periodo prima di decidere di chiudere. Il cavaliere, arrivato in trasmissione nella stagione in corso ha cominciato ad uscire con Sabrina con la quale ci sono stati anche momenti d’intimità. Non volendo, però, chiudere le porte ad altre conoscenze, Diego non ha concesso l’esclusiva a Sabrina che, decisa ad avere una storia importante, ha chiuso la frequentazione. Diego D., però, è poi tornato sui propri passi e i due hanno ricominciato a frequentarsi.

Nella puntata di Uomini e Donne del 14 gennaio 2025, Diego e Sabrina si ritrovano nuovamente al centro dello studio svelando perché hanno deciso di ricominciare a frequentarsi spiazzando tutti anche con la scelta di non conoscere altre persone.

Sabrina e Diego D: un nuovo inizio a Uomini e Donne

Sabrina e Diego hanno deciso di darsi una seconda possibilità dando il via ad un nuovo capitolo della loro frequentazione. Nessun contatto fisico ma la scelta di andare piano per potersi conoscere a fondo. “Non è solo una questione fisica”, puntualizza Diego che, poi, spiega di non voler conoscere altre persone.

Sabrina, da parte sua, vorrebbe più presenza da parte di Diego spiegando, tuttavia, di non volergli concedere l’esclusiva. Entrambi, infatti, concordano sul fatto di non chiudere le porte ad altre conoscenze anche se, per il momento, non escono con altri. “Sono in trattativa”, commenta Maria De Filippi riferendosi alla mancata esclusiva che nessuno dei due concede. Tina Cipollari, da parte sua, non crede affatto alla possibilità che tra i due nasca una storia importante.