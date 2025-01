A Uomini e Donne siamo ormai abituati ad osservare l’andamento della stagione come una sorta di ‘gioco della sedia’. Un percorso finisce, nel bene o nel male, ed un altro comincia. Di recente è arrivata la scelta di Martina De Ioannon, tra le troniste più apprezzate e seguite delle ultime edizioni. La sua favola d’amore si è conclusa al fianco del corteggiatore Ciro Solimeno e dunque a discapito di Gianmarco Steri. Per quest’ultimo è però arrivata una tempestiva consolazione: sarà lui il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Gianmarco Steri nuovo tronista di Uomini e Donne, ed è subito hype alle stelle! Già durante il percorso da corteggiatore di Martina De Ioannon il ragazzo aveva conquistato il pubblico giovanile che da sempre segue la trasmissione. Un mix di avvenenza estetica, di modi che hanno fatto breccia nel cuore delle fan; ora, la notizia del suo approdo sul trono, pare abbia mandato letteralmente in agitazione il centralino del dating show di Canale 5.

E’ dalle parole di Raffaella Mennoia – storica autrice di Uomini e Donne – che si evince il grande interesse per il ruolo di Gianmarco Steri nuovo tronista del programma condotto da Maria De Filippi. La storia di prima era un modo educato per dirvi: ‘Non scrivete a me’. Vi amo, ma mi avete impallato il telefono! Da domani poi non potrò più pubblicare foto perchè tolgono i filtri…”. Queste le parole di Mennoia su Instagram, un modo simpatico per sottolineare quanto l’ormai certezza del trono affidato a Gianmarco Steri stia chiamando a raccolta un numero smisurato di ragazze pronte a cercare di conquistare il cuore dell’ex corteggiatore di Martina De Ioannon.