Uomini e Donne oggi non va in onda/ Appuntamento all’11 gennaio: attesa per le scelte

Uomini e Donne va ufficialmente in pausa. Dopo aver sorpreso positivamente il pubblico andando in onda anche il 21 e il 22 dicembre, diversamente da altre trasmissioni come Pomeriggio 5 e Mattino 5, da mercoledì 23 dicembre, inizia la pausa natalizia di Uomini e Donne che tornerà in onda solo nel 2021. Salvo cambiamenti dell’ultima ore, la prima puntata del dating show di canale 5, nel nuovo anno, andrà in onda lunedì 11 gennaio, dopo la settimana dell’Epifania durante la quale continueranno ad essere trasmessi i classici film di Natale che faranno compagnia al pubblico anche in questi giorni. Nel pomeriggio di oggi, subito dopo l’appuntamento con le soap opera Beatiful e Una Vita, al posto di Uomini e Donne, andrà in onda il film natalizio “Seguendo una stella”. Se la messa in onda è stata sospesa per le festività, non è così per le registrazioni che continueranno in quel di Cinecittà.

Uomini e Donne torna nel 2021 con le scelte di Davide Donadei e Sophie Codegoni?

Le prime puntate del 2021 saranno sicuramente dedicate a Gemma Galgani che sta vivendo una travolgente passione con Maurizio, ma anche ai tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni. Se Gianluca De Matteis ha preferito abbandonare il trono senza scegliere, il tronista pugliese e la tronista 18enne si stanno avvicinando al momento fatidico. Davide continua ad essere confuso provando sentimenti importanti sia per Chiara che per Beatrice di cui, ha ammesso, che si potrebbe innamorare. Sophie, invece, dopo essere stata delusa da Matteo con cui ha discusso duramente, ha deciso di perdonare il corteggiatore concedendogli una seconda possibilità. Le prossime registrazioni di Uomini e Donne saranno dedicate proprio alle scelte di Sophie e Davide? Sui social, l’attesa aumenta.



