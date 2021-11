Uomini e Donne oggi non va in onda, perché?/ Per Gemma Galgani nuova disfatta amorosa

Brutte notizie per gli appassionati di Uomini e Donne: oggi, lunedì 1 novembre, salta la consueta puntata con la quale si inaugura la settimana. Come di consueto, durante i giorni di festa il dating show di Maria De Filippi non è solito andare in onda, ed anche oggi sarà confermata la medesima tendenza. E così oggi, in concomitanza con la festa di Ognissanti, Uomini e Donne ed i suoi protagonisti si prendono un giorno di vacanza lasciando il proprio pubblico a bocca asciutta. Al posto dei tradizionali volti del trono classico ed over vedremo una doppia puntata della soap opera Una vita.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Piange per Costabile: "L'ho sentito distaccato"

Poco male però, dal momento che gli spettatori della trasmissione del pomeriggio di Canale 5 dovranno attendere solo 24 ore prima di poter di nuovo vedere Uomini e Donne, che torna regolarmente in onda da domani, martedì 2 novembre, nel consueto orario delle 14.45. Quella che sta per aprirsi sarà una settimana davvero imperdibile in quanto secondo le anticipazioni non mancheranno i colpi di scena clamorosi. Dopo la scelta di Matteo Fioravanti, il quale è uscito con la bellissima Noemi, i protagonisti delle prossime puntate tornano ad essere i volti del trono over, a partire da Gemma Galgani.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Sexy car wash per la sfilata, il gavettone di Tina

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma e Costabile verso l’addio

La celebre dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma, dovrà prepararsi all’ennesima disfatta amorosa? Stando alle anticipazioni che trapelano dal portale BlastingNews rispetto a ciò che vedremo a partire da domani, sembrerebbe proprio così. Sembra ormai imminente l’addio al cavaliere Costabile, con il quale sarebbe nata una intesa che non si vedeva sin dai tempi di Giorgio Manetti.

A proposito di Manetti, Isabella Ricci, “nemica” di Gemma, ha rilasciato di recente una nuova intervista sul magazine di Uomini e Donne lasciandosi andare ad una confessione inaspettata sull’ex cavaliere che ha fatto tanto sognare la Galgani (e molte spettatrici): “Mi piacerebbe molto conoscere Giorgio, in amicizia, visto che per tre anni ho seguito le sue vicissitudini e mi rivedo in lui in alcuni aspetti”. Come la prenderà Gemma? Nel corso delle prossime puntate assisteremo anche ad un cambio di rotta tra il cavaliere Biagio e la dama Daniela: cosa accadrà? L’uomo avrà un duro sfogo con la redazione del programma e susciterà la rivolta delle sue ex trasformando i prossimi appuntamenti di Uomini e Donne in una vera e propria soap!

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Baci con Costabile, Tina: "Mi fa impressione..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA