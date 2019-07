Uomini e Donne/ Paolo e Sabrina, solo una crisi? “La distanza…” (Trono Over)

Paolo Marzotto e Sabrina Travaglini si sono conosciuti e innamorati durante la scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne. La storia tra il cavaliere e la dama ha emozionato tutti soprattutto quando, a sorpresa, hanno annunciato l’intenzione di voler lasciare la trasmissione per poter vivere una storia vera lontano dalle telecamere. Da quel giorno sono trascorsi alcuni mesi durante i quali Paolo e Sabrina hanno dovuto affrontare delle difficoltà. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, infatti, la coppia ha spiegato di aver affrontato un momento di difficoltà dovuto ad alcune bugie di Paolo sul suo passato. “Tempo fa ho ricevuto alcune segnalazioni riguardanti Paolo e la sua vita prima di me, cose che aveva fatto che non sapevo, bugie che mi ha detto sul suo passato” – ha spiegato Sabrina a cui, poi, Paolo ha confessato tutta la verità rimediando così agli errori del passato. Per riconquistare la fiducia di Sabrina, Paolo ha compiuto tanti gesti importanti che hanno spinto l’ex dama a concedergli una seconda possibilità.

Uomini e Donne Over, Paolo e Sabrina: “la distanza pesa”

Paolo e Sabrina hanno così deciso di riprovarci. La frequentazione tra l’ex cavaiere e l’ex dama continua anche se, oggi, Sabrina preferisce non sbilanciarsi e procedere con i piedi di piombo per evitare ulteriori delusioni. “Dal compleanno di Barbara ci siamo riavvicinati e ricominciati a vedere nel fine settimana. Le cose quindi per ora ricominciano ad andare meglio anche se la distanza sta cominciando a pesare, durante la settimana ci manchiamo sempre di più” – ha spiegato Sabrina che, però, ammette di non fidarsi più come una volta – “Prima mi fidavo ciecamente di Paolo, ero persa in lui, ora non riesco più ad essere totalmente calma, godermi al 100% i nostri momenti ma comunque penso che quello che conta è l’amore, e tra di noi c’è”.

