Sossio Aruta contro Ursula Bennardo: cos’è successo

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno formato una delle coppie di Uomini e Donne più belle e amate dal pubblico. I due si sono conosciuti nel parterre del trono over e, dopo l’addio al programma di Maria De Filippi, hanno coronato il loro amore con la nascita della figlia Bianca. Dopo anni, i due si sono lasciati e la separazione non è stata affatto pacifica. Tra l’ex dama e l’ex cavaliere ci sono problemi soprattutto per quanto riguarda la gestione della figlia Bianca.

L’ultima accusa è arrivata da Sossio Aruta che, su Instagra si è scagliato duramente contro Ursula che, a quanto pare, sarebbe stata a Napoli per lavoro senza dirgli niente e impedendogli di vedere la figlia.

Lo sfogo di Sossio aruta su Ursula Bennardo

«Grazie a voi ho appena saputo che la mia ex è stata a Napoli a pochi chilometri da me per lavoro», ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram l’ex calciatore, sfogandosi: «E questa è la terza volta che non ho avuto la gioia di riabbracciare e vedere mia figlia. Che schifo, sono senza parole».

Ursula, da parte sua, ha preferito non commentare l’accusa di Sossio Aruta con cui i rapporti non sono più quelli di una volta. e i due si vedono solo per la piccola Bianca. Ursula, pur non avendo risposto all’accusa di Sossio, sui social, ha mostrato la propria presenza a Napoli dove si trovava per la presentazione del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. Con lei, a causa degli impegni, non c’era la figlia Bianca, ma la presenza dell’ex dama del trono over a Napoli ha comunque creato malumore in Sossio.