Uomini e Donne/ Raffaella Mennoia “senior” per una foto (Trono Over)

Raffaella Mennoia sta per tornare anche nel dietro le quinte di Uomini e Donne. Se il trono classico genera in lei particolari problemi (per via di tronisti e corteggiatori decisamente furbetti), il trono over spesso, al braccio destro di Maria De Filippi regala molta più serenità. Nel frattempo, l’autrice ha voluto pubblicare un lungo post su Instagram, condividendo un pensiero con protagoniste alcune frecciatine. Dopo il ritorno in pista dell’applicazione FaceApp, la capoprogetto di Temptation Island ha colto la palla al balzo: “Questa foto è stata realizzata senza FaceApp”, esordisce mostrandosi seduta su una panchina di un parco, al centro di una bella comitiva di pensionati. Poi aggiunge: “Il mio lavoro a Uomini e Donne, nelle puntate da me curate, vede la partecipazione di ragazzi belli e giovani, dove l’esperienza di vita è limitata alla vita vissuta. Quasi tutti pensano che tutto sia dovuto, si sentono forti, il corpo è allenato, si sentono invincibili, il futuro è lontano quindi figuriamoci la vecchiaia…”.

Raffaella Mennoia, Uomini e donne: trono over in una foto

Successivamente Raffaella Mennoia cambia registro e s’interroga sui “filtri”: “Quando sono qui su Instagram – riflette – c’è la gravosa aggiunta dei filtri per sembrare, più belli, più giovani, più felici insomma più tutto… poi giorni fa le foto di volti invecchiati hanno invaso il web e ho pensato a quanto caro mi sia questo tema”. “Sono cresciuta con mia nonna e la sua vecchiaia ha accompagnato la mia infanzia” prosegue la Mennoia, “Questa foto è un tuffo nel passato, pomeriggi ad ascoltare la ‘comitiva’ della panchina di mia nonna… so che è tutto poco Instagram (ma in realtà siamo su una piattaforma così democratica che mi prendo questa libertà) o da postare perché questi amici qui nella foto con me non hanno un filtro, ma racconti di vita reali e che volentieri tornerebbero indietro ma purtroppo non esiste un filtro per loro…”. In ultimo, conclude: “Cerchiamo di essere il loro filtro in questa vita, prendiamo il meglio da loro, vecchiaia vuol dire saggezza, ricordiamocelo!”. A questo punto, ci viene da pensare che anche la Mennoia, così come il pubblico, apprezzi maggiormente le dinamiche del trono over piuttosto che quelle dei giovani.

