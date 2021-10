Uomini e Donne/ Registrazione 2 ottobre e anticipazioni: in arrivo un nuovo tronista?

Uomini e Donne, registrazione 2 ottobre e anticipazioni puntata

La registrazione di ieri 2 ottobre della nuova puntata di Uomini e Donne regalerà sorprese agli appassionati telespettatori del programma di Maria De Filippi? Sembrerebbe proprio di sì, alla luce delle anticipazioni che ha fornito Raffaella Mennoia, una delle autrici della trasmissione. Dalla poltrona del suo ufficio negli studi televisivi romani si è lasciata andare a qualche confidenza con i suoi follower, spiegando che stavano per accadere molte cose. «Ciao a tutti, buongiorno, sono agli Elios perché oggi registriamo una puntata di Uomini e Donne, anzi, oggi una super puntata, perché succederanno tantissime cose», ha dichiarato ieri in un video che è stato subito ripreso ed è circolato sui social.

L’autrice di Uomini e Donne però non si è sbilanciata a livello di contenuti, ma ovviamente non mancano le ipotesi su cosa è accaduto all’interno dello studio. Ad esempio, c’è chi parla dell’insediamento di un nuovo tronista, a partire da Ilvicolodellenews, visto che Joele è stato cacciato dal programma.

La clamorosa indiscrezione era trapelata nei giorni scorsi dopo una registrazione di una puntata di Uomini e Donne che deve andare ancora in onda. Per questo ora si ipotizza che nella registrazione di ieri sia stato presentato un nuovo tronista, ma non è così scontato che il programma abbia deciso di correre subito ai ripari. Nelle ultime ore, comunque, Raffaella Mennoia ha anche condiviso una foto in cui appare con la tronista Andrea Nicole, a cui ha voluto indirizzare una dedica molto affettuosa: «Ti auguro d’incontrare chi saprà farti sorridere e dimenticare chi ti ha ferito… Sei forte e coraggiosa. Io ti guardo», ha scritto la storica collaboratrice di Maria De Filippi.

In effetti la presenza di Andrea Nicole tra i tronisti di questa stagione è una delle grandi novità, ma evidentemente non sono finite, se Raffaella Mennoia è arrivata a parlare di una super puntata per quanto riguarda la registrazione di ieri.



