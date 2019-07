Uomini e Donne/ Rocco Fredella: baci hot nel videoclip del suo singolo (Trono over)

È un’estate decisamente ricca di novità per Rocco Fredella. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, diventato famoso per aver corteggiato a lungo Gemma Galgani, ha da poco debuttato nel mondo della discografia con un singolo musicale. A svelarlo è lo stesso ex protagonista del trono over, che sui social ha sorpreso i suoi follower pubblicando una piccola anticipazione del video clip. “Ecco il trailer ufficiale di Bum Bum, kiki Aguero Ft. Rocco di Uomini e Donne (Prod. Tattoo Beat)”, si legge nella didascalia del filmato, nel quale Rocco, oltre a esibirsi nel bel mezzo del ritornello, si lascia ritrarre a bordo piscina mentre bacia appassionatamente la sua fidanzata. La clip, come anticipato, è però solo una breve anteprima di quello che ci aspetta: per visualizzare il resto del filmato, dovremo pazientare fino al prossimo 16 settembre, data del rilascio ufficiale del video. Ne Vedremo delle belle? Stando alle succose anticipazioni, tra balli, flirt e baci sensuali, nel filmato avremo modo di vedere l’ex fidanzato di Gemma Galgani in una veste piuttosto insolita: il trash è assicurato.

IDA E RICCARDO, UOMINI E DONNE: AMORE ODIO O…

Cosa sta accadendo tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano? Nelle ultime interviste concesse al settimanale ufficiale di Uomini e Donne, i due protagonisti del trono over hanno ammesso di provare ancora qualcosa l’uno per l’altra. Tuttavia, dimenticare il passato non è semplice e i problemi sembrano ostacoli non sormontabili. Dopo le recenti ammissioni, però, sui loro profili social tutto tace e non vi è traccia, né nelle condivisioni né nelle story, di immagini che li ritraggano finalmente insieme. Faranno pace prima della nuova stagione in partenza il prossimo settembre? In attesa di scoprirlo, Riccardo Guarnieri ha pubblicato sul suo profilo instagram ufficiale una didascalia molto eloquente, che ha tutta l’aria di essere rivolta alla sua ex: “Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare”. Dopo gli indugi del passato, i timori che l’hanno costretto a frenare i propri sentimenti, Riccardo è finalmente pronto a lasciarsi andare?

