Uomini e donne/ Sara Tozzi felice: “Ti voglio come…” (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, NEWS TRONO CLASSICO: SARA TOZZI RITROVA LA FELICITA’

Il trono classico di Uomini e donne è finito in panchina e lì rimarrà fino a quando giovedì i giovani non torneranno in onda e in studio per una nuova registrazione. Le novità non mancheranno soprattutto in vista dell’arrivo della pausa natalizia e della scelta di Giulia Quattrociocche che deve andare ancora in onda ma i fan non dimenticano nemmeno coloro che sono passati in quello studio. In particolare, in molti seguono ancora la dolce Sara Tozzi, la bella biondina che da tentatrice di Temptation Island è finita sul trono a Uomini e donne per poi lasciare tutto in lacrime ammettendo di non essere ancora pronta perché molto legata al suo ex fidanzato. Proprio per questo ha lasciato il programma da “vincente” e la sua corsa verso la riconquista del suo ex è iniziata concludendosi nel migliore dei modi. Lei stessa ha annunciato di essere tornata con il fidanzato Francesco e, proprio qualche ora fa, ha condiviso sui social una dolce dedica.

SARA TOZZI, DOLCE DEDICA SOCIAL A FRANCESCO

In particolare, Sara Tozzi ha pubblicato una foto che la mostra sotto le coperte con il suo Francesco ma sembra che lo scatto risalgo ai loro primi mesi insieme. Tutto quello è tornato a galla diventando più maturo e intenso come lei stessa ha rivelato scrivendo: “Ti voglio molto più del primo giorno in cui ti ho visto, del primo giorno in cui ti ho avuto e dell’ultimo in cui siamo stati insieme. Ti voglio nel letto, fuori, quando mi parli, quando stiamo zitti e siamo arrabbiati, quando dormi, quando mi tieni il muso e quando ce l’ho io..” Agosto 2018, stesse parole, stesso viso, più consapevolezza e, incredibilmente, più amore. Nonostante tutto Tua“. Nel bene o nel male Uomini e donne ha regalato l’amore a Sara Tozzi, cosa ne sarà di lei adesso?

