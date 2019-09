Uomini e Donne/ Sossio Aruta: “e oggi siamo in 3”, è nata Bianca? (Trono Over)

Mancano ancora pochi giorni alla messa in onda delle prime registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e cresce l’attesa del pubblico di scoprire cosa succederà in studio. Intanto in queste ore Sossio Aruta, l’ex cavaliere del Trono Over, ha pubblicato un video che ripercorre il suo percorso all’interno del programma con Ursula Bennardo, la donna che gli ha cambiato la vita e che presto lo renderà padre di una splendida bambina. Ad accompagnare il filmato una didascalia: “Tutto INIZIO’ COSI’..❤❤❤❤ E OGGI SIAMO IN 3….Ti amo amore” con tanto di emoticon di bambino, biberon, una donna incinta e una famigliola. Il messaggio naturalmente ha suscitato la curiosità dei fan che si sono subito domandati: “è nata Bianca”. Tantissimi i messaggi di risposta al messaggio tra cui segnaliamo anche quello della stessa Ursula Bennardo che ha scritto: “Musica indimenticabile. Emozioni idem. Ti amo” con tanto di cuori.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: è nata Bianca?

Le parole di Sossio Aruta sono state interpretate dai fan come una sorta di “annuncio” circa la nascita della piccola Bianca, anche se la coppia del Trono Over di Uomini e Donne aveva rivelato che il parto era fissato per il mese di Ottobre. A parlare della gravidanza intanto in questi giorni è stata proprio Ursula Bennardo che, dalle pagine del settimanale Nuovo, ha raccontato: “Mi sento fragile…La gravidanza è un momento particolare per noi donne perché ci sentiamo destabilizzate…Diventiamo più delicate e avremmo bisogno di essere protette…Io sono molto fortunata perché ho al mio fianco un uomo straordinario come Sossio…”. Dichiarazioni, quelle della Bennardo, che ha confessato di aver trascorso un periodo particolare della sua vita e di aver trovato in Sossio un uomo e un compagno sempre presente e attento.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta: “Bianca? Sarà un’avventura tutta da scoprire”

Non solo, la ex dama di Uomini e Donne ha anche rivelato come mai ha scelto di chiamare la piccola Bianca: “è un nome che mi è sempre piaciuto e che è anche lo stesso della madre di Sossio. Il nostro sarà un omaggio a una donna speciale…”. Una cosa è certa, anche Sossio Aruta è al settimo cielo per la nascita della piccola come ha raccontato a Nuovo: “Sono molto curioso perché sia per me sia per Ursula sarà la prima figlia femmina. Sarà un’avventura tutta da scoprire…La cameretta della pupa è pronta e io le ho già comprato tanti vestitini…”.

