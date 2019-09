Uomini e Donne/ Sossio Aruta nella polemica dopo il video su Er Faina (Trono over)

Sossio Aruta ha smesso di intrattenere il pubblico del trono over, ma tutti i fan di Uomini e Donne continuano ad apprezzarlo anche nei suoi aggiornamenti quotidiani. Nei giorni scorsi, l’ex cavaliere ha strappato infatti un sorriso ai suoi numerosissimi seguaci realizzando l’imitazione di Er Faina, il concorrente più controverso e chiacchierato dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Qualcuno, però, a quanto pare ha del tutto frainteso il suo intento. Sossio Aruta è stato infatti accusato di aver criticato Roma e l’accento che caratterizza il popolo capitolino e si è visto costretto costretto a pubblicare una lunga clip sui social per fornire una sonora smentita. Preso di mira dai detrattori, l’ex cavaliere ha infatti precisato che il suo scopo non era in alcun modo quello di ferire i romani. “Io – ha spiegato il Re Leone della tv – ho semplicemente ironizzato su una persona, quindi non ho voluto offendere i romani, non ho voluto offendere Roma! Ho semplicemente, in modo goffo, cercato di ironizzare su questo personaggio detto Er Faina. Io – ha aggiunto Sossio – a Roma ho tantissimi amici”.

Sossio Aruta: “Non sono più vip di Er Faina, ma…”

La clip pubblicata dall’ex cavaliere del trono over è nata per prendere in giro Er Faina, che lo scorso anno aveva criticato aspramente la partecipazione di Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Temptation Island Vip. “Non ho fatto questo video per farvi capire che io sono più vip di Er Faina – ha spiegato il calciatore nel filmato – Io […] ho semplicemente cercato di far capire che questa persona ha criticato il sottoscritto, perché non aveva la qualifica per partecipare a Temptation”. Ma Sossio Aruta si sarebbe mosso anche per ristabilire la verità dei fatti, diverse volte messa in discussione propri da Er Faina nei suoi vecchi filmati: “questo personaggio ha criticato il programma dicendo che era tutto falso – spiega l’ex cavaliere di Uomini e Donne – adesso si è fidanzato da sei mesi, è nel programma e sta anche piangendo, sta soffrendo, è la dimostrazione che questo programma è verissimo”.

