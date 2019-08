Uomini e Donne/ Sossio Aruta “parla” col cane: “tra animali ci capiamo!” (Trono Over)

Tra pochi giorni riprende la nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Uno dei protagonisti indiscussi è Sossio Aruta, l’ex cavaliere che nel programma ha trovato l’amore conoscendo la dama Ursula Bennardo. Un amore importante quello nato tra Sossio e Ursula che presto li renderà genitori. Intanto sui social Sossio ha pubblicato una foto in compagnia del cagnolino a cui ha fatto una dolce dedica: “tra animali, ci capiamo…The Lion King” facendo divertire i fan. L’ex cavaliere è senza alcun dubbio uno dei personaggi più discussi del Trono Over dove si è fatto notare per il suo carattere e per le frequentazioni con diverse dame del programma fino all’incontro con Ursula Bennardo.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo presto genitori

Durante le registrazioni del Trono Over, Sossio Aruta ha incontrato Ursula Bennardo con cui ha deciso di uscire dal programma. La coppia si è poi rimessa in gioco nella prima edizione di “Temptation Island Vip” uscendo separati per via dei comportamenti dell’ex cavaliere. La coppia si è poi ritrovata nuovamente negli studi televisivi di Uomini e Donne decidendo, insieme, di concedersi una seconda possibilità. Oggi la coppia è più felice che mai e dopo la nascita della piccola Bianca, prevista nei prossimi mesi, ha intenzioni anche di organizzare il matrimonio. Intanto Sossio si prepara all’ultima stagione di campionato con la squadra del Grottaglie calcio prima di mettere le scarpe al chiodo. Dopo 25 anni di carriera e 20 squadre diverse, Sossio ha annunciato il suo ultimo anno prima di dire addio al mondo del calcio. “THE FOOTBALL IS ANOTHER THING.. TI HO DONATO LA VITA ED OGGI GRAZIE A TE SONO ANCORA VIVO…GIOIE E DOLORI MA NON MI HAI MAI ABBANDONATO. MA CREDO CHE QUESTO SARA’ L ULTIMO ANNO CHE TI RINCORRO …MIA CARA PALLA…….E POI….SCARPE AL CHIODO. THE LION KING ……SOSSIO ARUTA…..19/12/1970” ha scritto l’ex cavaliere in un post su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial) in data: 30 Ago 2019 alle ore 12:41 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA