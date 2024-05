Uomini e Donne, Sossio Aruta si sfoga contro Ursula Bennardo? “Serate, bere e amanti nascosti”/ Lei replica

Botta e risposta di fuoco tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, lui sbotta: “Gente gioca a nascondino con l’amante”

Sono stati tra i protagonisti assoluti del Trono Over di Uomini e Donne per anni Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Il loro amore fatto di alti e bassi aveva appassionato i telespettatori di Canale 5 che poi avevano avuto modo di conoscerli meglio anche a Temptation Island. I due sembravano, con difetti e pregi annessi, una coppia destinata a durare ed invece il loro amore è naufragato dopo pochi anni. Tuttavia, Sossio Aruta non si rassegna alla fine della sua storia d’amore e nelle scorse ore si è lasciato andare ad un lungo sfogo.

Nel dettaglio, Sossio Aruta è sbottato contro Ursula Bennardo sui social non nascondendo tutta la sua delusione per la fine dalla loro relazione ed il suo comportamento: “Sono esattamente 120 giorni che sono costretto a vivere una realtà che non mi appartiene. Nessuno vuole costruire nulla, tanta solitudine voluta e si vive per la serata, il bere e il carpe diem. Gente che gioca a nascondino con l’amante con mancanze di rispetto nella coppia, gente che punta solo alla bella vita e ai soldi. CERTI VALORI SPARITI, TUTTI CHE LASCIANO TUTTI E FIGLI SEPARATI IN AUMENTO…”

E Sossio Aruta continua la sua amara riflessione così: “Tutto quello che non avrei mai voluto rivivere alla mia età con tutte le conseguenze di un cambiamento improvviso. Trovare quel codice simile che corrisponde al tuo cuore è sempre più raro e difficile…Morale? Vivevo la mia favola d’amore, appunto mia, e ora mi ritrovo a vivere il nulla. Tristezza infinita, pensiero del giorno.”

E se l’ex cavaliere di Uomini e Donne si è lasciato andare ad un duro sfogo su Instagram, da parte sua Ursula Bennardo si è lasciata andare a delle riflessioni che, secondo molti, sono delle chiare frecciate all’ex: “Cose vere al 100% di cancro. È sensibile, ma non sempre mostra le sue reali intenzioni a chi sta di fronte. È selettivo: nella sua vita non entra chiunque, bisogna saperci entrare e rimanere.”

