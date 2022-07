Uomini e Donne, Vittoria Deganello e Alessandro Murgia nuova coppia/ Il web: “Sfasciafamiglie”

Uomini e Donne, Vittoria Deganello e Alessandro Murgia: la foto che “svela” la relazione tra i due

È arrivata la prova ufficiale e finale: Vittoria Deganello e Alessandro Murgia si stanno frequentando! Lei è una nota influencer veronese, famosa per la sua partecipazione a Uomini e Donne dove aveva corteggiato Mattia Marciano, lui invece è Alessandro Murgia, calciatore centrocampista della SPAL. I due sembrerebbero essere ufficialmente una nuova coppia. A dare la notizia per un’indiscrezione è la stessa Vittoria che ha pubblicato un post su Instagram poco tempo fa, a dir poco rivelatore.

La bella sembrerebbe impegnata, come scrive, in una scampagnata in bicicletta alla Madonna di Campiglio ma, tra le tante foto pubblicate, in una si mostra insieme a un ragazzo “misterioso”. Un dettaglio però ha permesso di riconoscere subito che si tratta di Alessandro Murgia… Nella foto infatti si vedono chiaramente tutti i tatuaggi del ragazzo sulla parte destra del corpo, sia del braccio che dalla gamba. Insomma, difficile, per non dire impossibile, che sia un altra persona con esattamente i medesimi tatuaggi!

Uomini e Donne, Vittoria Deganello e Alessandro Murgia: l’indignazione del web: “Potevi evitare”

La rivelazione, per cui Vittoria Deganello e Alessandro Murgia sono una nuova coppia ha però fatto storcere il naso a moltissimi. Già dall’uscita del gossip di un loro flirt, lanciato la prima volta da Deianira Marzano, in molti non approvarono definendolo Vittoria un vera e propria “sfasciafamiglie”. Ma perché? Perché fino a pochi mesi fa il bel calciatore era impegnato in un’altra relazione, seria per non dire serissima, quella con la compagna e madre dei suoi due figli, Eleonora Mazzarini. I due erano appena diventai genitori a Marzo quando lui, proprio per Vittoria, avrebbe lasciato la sua compagna, un vero e proprio choc!

Per questo i vari follower, senza peli sulla lingua, sotto il post di lei, hanno commentato in modo molto aspro la frequentazione tra i due. “Potevi evitare”, è il commento più ricorrente, ma c’è ne sono molti altri. Principalmente le si augura di subire il medesimo trattamento della ex fidanzata di lui: “Goditela finché dura… Attendiamo il karma, tanto arriva”, o ancora: “Se ha potuto tradire la madre dei suoi figli allora arriverà pure il tuo turno” si legge. Insomma le premesse per questa nuova relazione non sembrano essere decisamente le migliori.

