Ursula Bennardo compagna Sossio Aruta/ “Soffrirai quando capirai cosa sta accadendo”

Ursula Bennardo non vede l’ora di riabbracciare il suo compagno, Sossio Aruta. Primo concorrente del Grande Fratello Vip 2020 a entrare nella rosa dei finalisti, il calciatore manca da casa ormai da molte settimane e per Ursula, che è rimasta da sola con la piccola Bianca e con i figli avuti da una precedente relazione, andare avanti, in questo periodo così complicato, non è stato facile. Già nei giorni scorsi, la dama di Uomini e Donne ha voluto lanciare il suo messaggio all’ex cavaliere, sottolineando il suo bisogno di riaverlo più presto a casa. A un passo dalla finale, però, Ursula ha pensato bene di condividere sui social un nuovo messaggio, nel quale mette in guardia il suo compagno dai numerosi cambiamenti che troverà con il suo ritorno. Ecco le sue parole: “Gli ultimi buongiorno senza te amore mio”, si legge nella prima parte del post pubblicato dall’ex dama.

URSULA BENNARDO, COMPAGNA DI SOSSIO ARUTA: “QUANDO VEDRAI…”

Nel messaggio che ha voluto lasciare al suo amato Sossio Aruta, Ursula Bennardo non ha dubbi: “Troverai – si legge su – Instagram – una vita diversa da quella che hai lasciato, sono sicura – aggiunge l’ex dama del trono over – che soffrirai tanto quando capirai quello che realmente sta accadendo e come siamo costretti a vivere da molto oramai”. A illuminarla, solo la speranza di poter finalmente riabbracciare il padre di sua figlia Bianca, il quale già con la sua semplice presenza, riuscirà a darle conforto in un momento così complicato: “sono sicura che saprai tirarmi su e sarai pronto a darmi tutta la forza di cui ho bisogno…”, si legge nel breve post condiviso da Ursula Bennardo. “Ti amo tanto e mi manchi tantissimo…”. Naturalmente, questo non è l’unico post condiviso dall’ex dama sui social in attesa di poter riabbracciare il suo compagno.

URSULA BENNARDO: “SARÀ UNA SERATA SPECIALE”

A un passo dalla finale del Grande Fratello Vip 2020 in onda questa sera, Ursula Bennardo ha condiviso le sue emozioni con una serie di post sui social. Nella serata di ieri, in particolare, la compagna di Sossio Aruta, accanto alla loro piccola Bianca, ha fatto sapere di essere al settimo cielo di potersi risvegliare, per l’ultima volta, senza il suo amato: “sarà una serata speciale, una serata particolare perché sarà l’ultima sera in cui andremo a dormire e ci sveglieremo da sole”, ha detto la Bennardo sui social. “Domani – ha spiegato infatti la compagna di Sossio rivolgendo il suo pensiero alla loro piccola – quando andremo a dormire e ci sveglieremo, ci sarà papà. Sono emozionata – ha aggiunto poi Ursula Bennardo – non mi sembra vero”, ma non ha nascosto di non riuscire a stare più nella pelle: “non so domani come sarà, dopo un mese e mezzo. Sinceramente – ha precisato – è tanto”.

IL MESSAGGIO SOCIAL DI URSULA





