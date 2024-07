USA: insegue l’auto rubata per salvare il figlio a bordo/ Madre 29enne muore investita: il piccolo è salvo

È stato un vero e proprio gesto avventato ed eroico quello che ha spinto una madre 29enne negli USA a inseguire a piedi la sua stessa auto – rubata pochi istanti prima – con il solo intento non di evitare il furto di un bene materiale sostituibile, ma per cercare di salvare suo figlio che era rimasto ‘intrappolato’ all’interno del veicolo. A riportare la notizia è la polizia della città di Columbus – nello stato americano dell’Ohio – che mette subito in chiaro che il figlio è stato portato in salvo, così come l’auto rubata era stata abbandonata pochi metri dopo, mentre (purtroppo) la madre/eroina ha perso la vita sbattendo violentemente la testa a terra nel tentativo di fermare la folle corsa dei ladri.

Questi ultimi – riferisce sempre la polizia locale – sono attualmente latitati e ricercati, con l’accusa (non ancora formalizzata) di omicidio colposo e tentato furto; ma nel frattempo grazie alle immagini di alcune telecamere nell’area in cui è stata rubata l’auto e investita la madre 29enne si è riusciti ad avere delle immagini dei ladri che hanno permesso agli inquirenti di scoprire che fanno parte di un piccolo gruppetto di persone che da tempo si aggirava nel quartiere tenendo d’occhio le villette.

Madre 29enne uccisa negli USA: aveva provato a salvare suo figlio a bordo della sua auto rubata pochi secondi prima

Una ricostruzione dell’accaduto in quel tranquillo quartiere degli USA è stata fatta – ovviamente – dagli inquirenti, che hanno constato come orario in cui l’auto è stata rubata l’una e mezza di notte dello scorso giovedì: in quel momento la madre 29enne si trovava a casa della babysitter del figlio, dopo aver caricato quest’ultimo – profondamente addormentato – sulla sua macchina parcheggiata nel vialetto. Guardando fuori dall’abitazione la madre avrebbe capito che la sua auto stava venendo rubata e senza pensarci un attimo si lanciata sul parabrezza intimando ai ladri di fermare il veicolo e consegnarle (quanto meno) il figlio, che nel frattempo ha continuato a dormire del tutto indisturbato.

Nel tentativo di fuga, la donna è stata scaraventata dall’auto sul marciapiede e ha battuto la testa: inutili i rapidissimi soccorsi e il trasferimento in ospedale, perché è deceduta poche ore dopo a causa del trauma subito. Nel frattempo, i due ladri – intuito che la madre fosse morta e notato il figlio seduto nei sedili posteriori – hanno abbandonato l’auto rubata poche decine di metri più avanti, scappando a piedi e facendo perdere completamente le loro tracce: il bambino è stato trovato (ancora addormentato) dagli inquirenti poco dopo, completamente illeso e all’estraneo di tutto quello che gli era accaduto attorno nell’arco di pochi minuti.











