Valentina Bisti chi è?/ “Un figlio? Non me la sentivo di accanirmi” (Unomattina Estate)

Valentina Bisti conduttrice di Unomattina Estate 2019

Valentina Bisti, la giornalista del TG 1 confermata alla guida di “Unomattina Estate 2019“, il programma di informazione e approfondimento di Rai1 nella sua edizione estiva, che durerà mezz’ora in più dell’anno scorso. Accanto a lei ci sarà Roberto Poletti. Tante le novità di questa edizione che coinvolgerà nuovamente il mezzo busto del TG1 che lo scorso anno ha vinto il prestigioso premio Napoli Cultural Classic in occasione di evento tenutosi presso gli scavi di Villa Augustea a Somma Vesuviana. Un premio importantissimo per la giornalista pronta a tornare alla guida del seguitissimo programma in collaborazione con il Tg1. Parlando proprio di giornalismo, la Bisti non ha alcun dubbio: “l’eccellenza del giornalismo sono i tanti giornalisti che ogni giorno raccontano storie, fanno inchieste, approfondiscono notizie…”.

Confessa di avere un rimpianto…

Nonostante il successo professionale e privato, la giornalista dalle pagine di DiPiù ha raccontato un rimpianto. Felicemente sposata con Claudio Colaiacomo, manager d’azienda e scrittore e insegnante di meditazione, la giornalista del TG1 ha rivelato di avere un rammarico: quello di non aver avuto figli. Un amore importante quello tra Valentina Bisti e Claudio, che stanno da più da diciassette anni insieme, ma la giornalista ha cominciato dall’età di 35 anni a provare ad avere figli. Una scelta dettata in particolare modo dalla sua carriera, visto che solo all’età di 35 anni è riuscita ad entrare in Rai a tempo indeterminato dopo dieci anni di precariato e contratti a termine. Purtroppo oggi, all’età di 45 anni la giornalista ha dovuto decidere se utilizzare o meno lo scienza per realizzare questo suo desiderio.

Valentina Bisti: “un figlio? non me la sentivo di accanirmi”

Dalle pagine del settimanale DiPiù, la giornalista ha rivelato la sua decisione in merito al desiderio di avere un figlio. “Mi risposi che non mi sarei pentita. Desideravo un figlio ma non me la sentivo di accanirmi, di provare ad averlo a ogni costo”. La mancanza di un figlio non ha intaccato minimamente il suo amore con Claudio Colaiacomo che ha sposato per ben due volte: la prima volta a Las Vegas in America e successivamente con una cerimonia religiosa celebrata ad Arezzo in compagnia delle famiglie e degli amici. Nella vita della giornalista non c’è solo il giornalismo; la Bisti, infatti, è una grandissima amante di musica e in particolare delle canzoni di Vasco Rossi!



