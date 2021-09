Valentina Cabassi, fidanzata Ernia/ La loro coppia è un fenomeno sui social

Milanese, classe 1996, Valentina Cabassi è la fidanzata del rapper Ernia, uno degli artisti più ‘in’ del panorama della musica attuale. A proposito della sua popolarità, vedremo Ernia esibirsi sul palco dei Seat Music Awards (seconda serata) oggi su Rai1. Improbabile che Valentina lo accompagni, anche se i due appaiono davvero ‘inseparabili’ soprattutto sui social, l’habitat perfetto per una coppia così di successo.

Instagram, in particolare, è il luogo dove riscontrano più approvazione e like sia da soli che in coppia. Diversi i post in cui compaiono insieme, anche se la loro relazione è tenuta relativamente privata. D’altra parte, sia lui che lei hanno un ruolo nel mondo dello spettacolo: Ernia, come abbiamo visto, è un cantante sempre più famoso, mentre Valentina sta iniziando a muovere i primi passi come attrice.

Valentina Cabassi, fidanzata Ernia: dal videoclip di Superclassico ai film di Tarantino

Valentina Cabassi è una ragazza molto ambiziosa. Il suo sogno è quello di lavorare nel mondo del cinema, e per realizzarlo ha iniziato a fare gavetta prendendo parte a diversi videoclip. Lei ed Ernia, ad esempio, hanno recitato insieme nel video di Superclassico, vero e proprio ‘cavallo di battaglia’ del suo repertorio musicale.

In attesa di realizzare questo desiderio, Valetina Cabassi si occupa attivamente di fashion ed è la modella-volto di Subdued, noto brand di abbigliamento per ragazze teenager che l’ha lanciata dopo il suo esordio come influencer su Instagram. Come abbiamo detto, Valentina è una grande fan del cinema e in particolare di quello di Tarantino, in assoluto il suo regista preferito. Il suo primo avvistamento in compagnia di Ernia risale all’estate 2020, quando i due uscirono allo scoperto quasi in concomitanza con il rilascio del nuovo singolo.

