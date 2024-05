Valentina, chi è la fidanzata di Edoardo Franco/ Sorpresa all’Isola dei famosi 2024? Lui: “È la mia stella”

Edoardo Franco, chi è la fidanzata Valentina? Le dolci dediche all’Isola dei famosi 2024: “È la mia stella”

Manca poco all’inizio della nuova puntata dell’Isola dei famosi 2024, l’11esima per l’esattezza, ed a rischio eliminazionie ci sono Artur Dainese, Karina Sapsai, Linda Morselli, Dario Cassini ed Edoardo Franco. L’ex vincitore di Masterchef in queste settimane ha fatto un ottimo percorso all’interno del reality di Canale5, si è messo in gioco e si è aperto sui proprio sentimenti rivelando di pensare sempre alla sua fidanzata Valentina.

E chi è la fidanzata di Edoardo Franco, Valentina? Su di lei si hanno poche informazioni. Si conosce solo il nome ma non si sa quanti anni abbia ne di dove sia originaria o che lavoro faccia. Di lei, però, il concorrente dell’Isola dei famosi 2024 parla spesso. Durante i primi giorni in Honduras, di notte parlando con Valentina Vezzali e Luce Caponegro aveva rivelato: “Guardo il cielo e penso alla mia Valentina. Penso alla mia stella che non è qua con me”. Dolcissima dedica con la quale lo chef ha messo in mostra tutto il suo lato più tenero e romantico.

Valentina, la fidanzata di Edoardo Franco farà una sorpresa all’Isola dei famosi 2024?

Nel frattempo, poche ore fa il profilo Instagram ufficiale dell’Isola dei famosi 2024 ha anticipato che “Stasera Edoardo Franco sarà protagonista di una dolcissima sorpresa” Ed il termine ‘dolcissima’ se ai più razionali può far venire in mente una dolce ricompensa, come una torta o appunto altri dolci, per i più romantici richiama invece un possibile incontro con la dolce metà, Edoardo Franco riceverà la sorpresa della fidanzata Valentina?

Del resto nella puntata scorsa c’è stato un breve saluto tra i due. Il naufrago ha ammesso: “Voglio solo dire alla mia ragazza che la amo, che non vedo l’ora di rivederla e che manca poco!”. E tali parole sono state accolte da un boato in studio che lo ‘spirito dell’Isola’ abbia deciso di esaudire il suo desiderio facendoli incontrare?

