Valentina Donazzolo compagna Sergio Arcuri/ “L’ho conosciuta in chat” (Domenica Live)

Valentina Donazzolo è la compagna di Sergio Arcuri nonché la madre della figlia Nicole. La coppia sarà tra i protagonisti della nuova puntata di “Domenica Live”, il programma condotto da Barbara D’Urso la domenica pomeriggio su Canale 5. Valentina e Sergio saranno in studio per raccontare la grande gioia di essere diventati genitori della piccola Nicole nata lo scorso mese di Ottobre. L’annuncio della nascita della piccola è stato dato dapprima da Manuela Arcuri e poi da papà Sergio che ha postato una tenerissima foto con tanto di dedica d’amore alle sue due donne: “Quando ti ho conosciuto ho capito subito che saresti stata l’amore delle mia via… oggi che sei stata in grado di regalarmene uno ancora più grande ti AMO ancora di più…”. La bellezza di Valentina Donazzolo ha immediatamente conquistato il fratello dell’Arcuri. I due si sono conosciuti nel 2017 e da allora sono inseparabili.

Sergio Arcuri: “Ho conosciuto Valentina Donazzoli in chat”

A raccontare come si sono incontrati è stato proprio Sergio Arcuri che ha rivelato al settimanale Nuovo: “Io e Valentina Donazzolo ci siamo conosciuti diversi anni fa in chat, ma mai incontrati”. A spingere i due al primo incontro è stata Manuela Arcuri, che per casualità ha incontrato Valentina ad un evento e le ha parlato del fratello. “Nel 2017, Manuela l’ha incrociata per caso a un evento e ha parlato di me con lei. Così ci ha fatti incontrare” ha confessato Sergio che è felicissimo accanto alla sua amata. “Manuela ci ha fatti incontrare: era convinta che fosse la donna giusta per me e direi che non si è affatto sbagliata” ha detto l’attore al settimanale Nuovo. Un’unione consolidata dalla nascita della piccola Nicole. Ora manca solo il grande passo: ossia il matrimonio, progetto che la coppia ha messo in programma.

Valentina Donazzolo e Sergio Arcuri presto sposi?

Proprio così Valentina Donazzolo e Sergio Arcuri stanno seriamente pensando di sposarsi. Dopo la nascita della piccola Nicole, la coppia sta progettando di compiere il grande passo e pronunciare il lieto si. A rivelarlo è stato proprio il fratello di Manuela Arcuri che ha dichiarato alla stampa: “ne abbiamo parlato ed è un desiderio di tutti e due: credo che Valentina sia quella giusta. Mi piacerebbe avere una famiglia con lei. Ci stiamo pensando seriamente e magari cominceremo a lavorarci, mettendo in cantiere un figlio”. Chissà che la coppia non possa fare l’annuncio proprio durante la nuova puntata di Domenica Live dove precedentemente Sergio aveva raccontato la grande gioia di diventare padre e di voler assistere al parto della sua amata. “Sarò in sala operatoria e se riesco taglierò il cordone, anche se lei è convinta che non ce la farò. Spero di reggere, molti amici mi dicono che non è così semplice. Ma in quel momento le dovrò dare conforto. Stiamo insieme da neanche tre anni. Non sono spaventato. Ma sento la responsabilità di non dover pensare più solo a a me stesso o alla mia compagna, ma a una creatura che non potrà vivere senza di noi” aveva detto l’attore ai microfoni Barbara D’Urso.



