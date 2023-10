VALENTINA E ALESSANDRO, COPPIA DI MATRIMONIO A PRIMA VISTA/ “All’inizio tra noi non andava bene”

Valentina e Alessandro parlano delle loro difficoltà iniziali

Valentina e Alessandro, una delle coppie di Matrimonio a prima vista 2023, continuano a convivere, avvicinandosi sempre di più, anche se lui in diverse occasioni ha già espresso diverse preoccupazioni. Alessandro, però, si presenta da solo alla reunion, tendendo un tranello alle altre coppie raccontando, triste, che “non per sempre le cose devono andare bene”.

Parlando della moglie, racconta che “sta andando bene, ma all’inizio no. Io sono una persona più fisica e ho tentato l’approccio, ma vedevo che era restia e ho mollato la presa vedendo che tornava un po’ sui binari”. Parlando, invece, alle telecamere Valentina la sera dopo conferma di stare bene con Alessandro, nonostante all’inizio sia stata un pochino complicata. “A prescindere da come andrà tra noi”, racconta lui, “mi sento fortunato di aver conosciuto una persona molto intelligente e che mi stima. Mi sento fortunato“. Lei, a sua volta, conferma che “io con Ale mi diverto tantissimo, e questa cosa mi colpisce tantissimo”.

Valentina e Alessandro insieme anche dopo Matrimonio a Prima Vista 2023?

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Valentina e Alessandro, la coppia di Matrimonio a Prima Vista 2023 l’esperimento d’amore estremo che vede sei single sposarsi con perfetti sconosciuti… sarà per sempre? Sembrerebbe proprio di si tra Valentina e Alessandro che, dopo la luna di miele, hanno iniziato uno dei banchi di prova più difficili per una coppia: la convivenza. Alessandro D’Agate e Valentina Mangili, la coppia su cui c’erano più dubbi all’inizio di questo esperimento d’amore, a dispetto della vigilia stanno dimostrando grandi affinità e complicità. Durante la convivenza a Milano, i novelli sposi si divertono e sono sempre più complici. Complice anche la luna di miele che ha permesso alla coppia di conoscersi meglio, Valentina e Alessandro sembrano aver raggiunto un equilibrio e una sintonia tali che fanno ben sperare per un loro proseguito anche al di fuori del programma.

In tanti oramai scommettono su un futuro d’amore per la coppia anche dopo la fine del programma. La stessa Valentina non ha mai nascosto di volersi vivere questa avventura con tutta se stessa, senza remore e rimpianti!

Valentina e Alessandro, coppia di Matrimonio a Prima Vista 2023: tutto procede alla grande

Sta per nascere un amore tra Valentina e Alessandro di Matrimonio a Prima Vista 2023? Dopo la celebrazione del matrimonio, la coppia è partita per il viaggio di nozze. Dopo alcune piccole incomprensioni, i due hanno cominciato a conoscersi meglio scoprendo di avere tantissime cose in comune. La coppia è tra le più promettenti di questa edizione e la conferma arriva anche dalla prova della convivenza che i due stanno affrontando con grande serenità. Una volta arrivati a Milano, infatti, hanno cominciato a conoscersi anche in cucina preparando un piatto a base di riso e pollo che non entusiasma particolarmente Valentina. Nonostante ciò, i due ridono e scherzano a conferma che tra loro il feeling è reale e c’è una intesa destinata a crescere giorno dopo giorno.

Nonostante tutto vada a gonfie vele, Alessandro è preoccupato di quale sarà la scelta finale di Valentina. La moglie, infatti, è più orientata a viversi il presente senza pensare troppo al futuro. “Io spero che qui si possa trovare bene. Spero che non si senta come ospite” sono le parole di lei poco prima della convivenza. Stessa emozione anche per il marito: “mia moglie l’ho trovata più bella di quando l’ho lasciata. Son contento” con Valentina che precisa “sono pronta, anche psicologicamente, a vivere questa avventura”











