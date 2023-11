VALENTINA E ALESSANDRO STANNO INSIEME?/ Matrimonio a Prima Vista 2023: incomprensioni e poi la rottura

Valentina e Alessandro, Matrimonio a Prima Vista 2023: l’allontanamento

Tra Valentina e Alessandro, come è andata dopo la scelta di Matrimonio a Prima Vista 2023? Lei spiega: “Ci abbiamo provato ma un po’ alla volta si è un po’ raffreddata la situazione e ci siamo allontanati”. Alessandro continua: “Dopo la scelta finale io uscivo consapevole del fatto di costruire con una persona che ho scelto. Abbiamo continuato la convivenza ma poi sono uscite un po’ di dinamica, come il fatto che mancasse quella chimica. Allora abbiamo alzato la mano cercando di ripartire come se ci fossimo conosciuti fuori. Ho detto ‘Cerchiamo di conoscerti, frequentarci, corteggiarci’… Questo perché ci è sembrato un po’ una convivenza forzata. Così io sono tornato a casa mia e questo ci ha portato ad allontanarci un pochino”.

Arriva poi la versione di Valentina: “La richiesta di allontanarci è arrivata da Ale, che voleva più i suoi spazi, la sua routine. Io con lui stavo bene e il fatto di allontanarci non mi ha fatto stare bene anche se l’ho capita come richiesta. Mi sono resa conto che ho regredito nei confronti di questo sentimento, della nostra quotidianità. Quando lui voleva venire a trovarmi e io gli ho detto di no, arrivavano da un periodo di allontanamento e avevamo discusso, avevamo stati un’ora al telefono. Ero stanca dalla discussione avuta”. Lei, con uno sguardo complessivo sul percorso, dice: “Io avevo voglia di continuare questo percorso con te ma da quando ci siamo allontanati sono iniziate le crepe”.

Alessandro avrebbe voluto sentirsi più desiderato dalla moglie, cosa che non è avvenuta. “Io non avrei voluto chiudere, avrei voluto più tempo, ma avrei voluto farlo insieme. Invece mi sono ritrovata Alessandro a comunicarmi una decisione che aveva già preso e che è stata irremovibile. Forse non ha sentito quello che voleva sentire. Io adesso, dopo che sono passati un po’ di mesi, non posso dire che Ale mi sia indifferente e che abbia chiuso la porta con la chiave” dice Valentina in lacrime. Il marito si dice sorpreso. Dopo l’appello degli esperti, lei spiega: “Penso di non volere una relazione in questo momento. Forse mi sono resa conto che Ale non è la persona giusta per me nonostante mi senta molto legata a lui”. Lei, rispondendo a Sonia, dice: “Quando siamo andati oltre l’aspetto estetico, io volevo lei. Volevo Vale”.

Valentina e Alessandro insieme anche dopo Matrimonio a Prima Vista 2023

Valentina e Alessandro alla fine sono usciti come moglie e marito dall’esperimento sociale di Matrimonio a Prima Vista 2023. La coppia, dinanzi agli esperti, ha deciso di proseguire la loro conoscenza anche al di fuori del programma. Valentina ha messo così da parte ogni dubbio pronta a viversi il suo Alessandro anche a telecamere spente. “Sono sempre stata molto sincera e diretta nei suoi confronti. A volte anche troppo” – ha detto Valentina parlando della conoscenza con Alessandro. All’inizio non sono mancati dei diverbi, ma alla fine i due si sono venuti incontro trovando il giusto canale di comunicazione.

“Ale forse non se ne rende conto ma a me ha dato tantissimo. Io non conoscevo nessun altro modo per conoscere qualcuno se non tramite la comunicazione, ossia parlando e dire ciò che si pensa. Lui mi ha detto che invece c’era un altro modo, ossia il contatto fisico. Lì mi ha aperto un mondo. Il fatto di lasciarmi andare e affidarmi a qualcuno, quello sì. È stata una delle cose fondamentali che ho imparato e sto ancora imparando da lui” sono state le parole di Valentina che è riuscita anche a mettere da parte il problema dell’attrazione fisica.

Valentina e Alessandro è nato un amore a Matrimonio a Prima Vista 2023

Valentina e Alessandro sono une delle coppie ad happy ending dell’ultima edizione di Matrimonio a Prima Vista 2023. La coppia ha sorpreso i telespettatori con la loro decisione, visto che non era chiarissimo quale fosse il loro intento. Diversi i problemi che i due hanno dovuto affrontare, ma che hanno deciso di superare. Proprio Valentina ha ammesso: “non nego che questa difficoltà, soprattutto nelle ultime settimane, si è ripresentata. Ma non voglio che questa cosa mi faccia fare dei passi indietro” – ma qualcosa è cambiato grazie al dialogo.

Valentina è riuscita a traviare una buona intimità fisica con il marito Alessandro. “Abbiamo tante differenze ma io mi sento anche tanto complementare con lui. Dove non arriva lui, arrivo io e viceversa” – ha raccontato Valentina precisando – “non voglio rinunciare a me ma il fatto di averlo vicino deve essere un arricchimento. È vero, non è scattato quel qualcosa all’inizio, ci sono state delle difficoltà, ma non ho nessun motivo ad oggi nel voler continuare questa conoscenza”. Dello stesso parere anche Alessandro che ha detto: “io c’ho pensato molto e mi trovo in linea con quello che dice lei. Questa è la fine di un percorso e l’inizio di un altro. Siamo consapevoli che vogliamo conoscerci”.











