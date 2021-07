Valentina e Tommaso di Temptation Island 2021/ La tradisce con la single Giulia?

La coppia Valentina e Tommaso sta per crollare, falò anticipato?

Valentina e Tommaso sono una delle coppie più amate della nuova edizione di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. E’ bastata la prima puntata per attirare l’attenzione dei telespettatori e del popolo dei social rimasti colpiti dalla folle gelosia del ragazzo di 19 anni più giovane. Valentina Nulla Augusti e Tommaso Eletti, infatti, hanno rispettivamente 40 e 21 anni, ma la differenza di età non sembra essere un problema per il loro rapporto. A spingere Valentina a scrivere al programma è la gelosia spropositata del 21enne che non la vorrebbe mai vedere troppo scoperta né intenta a guardare altri uomini. “Tu sei mia, devi guardare solo me” sono state le parole di Tommaso poco prima di salutarla, ma la fidanzata incurante di questo avvertimento si è data alla pazza gioia indossando un bikini che ha fatto letteralmente infuriare il fidanzato.

“Stupida! Quel costume secondo me è un po’ troppo scollato” – ha detto Tommaso quando l’ha vista indossare il costume. Poco dopo il ragazzo si è sfogato con gli altri fidanzati dicendo: “per qualcun altro queste cose non sono niente, ma a me già vedere che si fa toccare il naso e mettere la crema dà fastidio. Ci eravamo detti di non avere contatti con nessuno, di non farci toccare, ma s’è dimenticata tutto. Sono proprio geloso del suo corpo, una donna così appariscente la guardano tutti e mi fa paura”. Un lungo sfogo che si è concluso con Tommaso che ha rivelato: “io non so se riesco a resistere tutti e 21 giorni qui”.

Valentina e Tommaso, la folle gelosia a Temptation Island 2021

La prima puntata di Temptation Island 2021 ha immediatamente messo in luce la folle gelosia di Tommaso per Valentina. Il ragazzo, alla vista della fidanzata in bikini a contatto con i single tentatori, ha dato di matto: “noi abbiamo raccontato a tutti quanto ci rispettiamo, che il nostro amore è puro come non esiste più. Non ha capito un c***o di come sono fatto io. Pensi che se mi fai ingelosire divento meno geloso? Non doveva saltargli addosso, esce dal terrazzo in bikini, gli ha appoggiato le t***e per giocare. Lei al quarto girono si è abbracciata uno e, per quanto mi conosce, non avrebbe dovuto farlo. Mi doveva dimostrare di essere perfetta”.

A quel punto però qualcosa è cambiato, visto che Tommaso si è seduto su un’amaca con una single tentatrice arrivando perfino a coprirsi del tutto con una coperta. Cosa è successo tra i due? Sta di fatto che la puntata si è conclusa con Filippo Bisciglia che ha fatto visita al villaggio delle fidanzate per lasciare un messaggio a Valentina: “devi andare nel pinnettu perché c’è una cosa molto importante che devi vedere e soprattutto ascoltare. Sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò”. Per Valentina non ci sono dubbi: Tommaso avrà fatto qualcosa per farla ingelosire: “sta facendo tutto questo perché io chiami il falò e ce ne andiamo via”. Sarà davvero così?



